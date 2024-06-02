https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/ozel-rizede-cay-mitinginde-konustu-turkiye-cay-tuketiminde-birinci-uretiminde-besinci-sirada-1084441009.html

Özel, çay mitinginde konuştu: 'Türkiye çay tüketiminde birinci, üretiminde beşinci sırada'

Özel, çay mitinginde konuştu: 'Türkiye çay tüketiminde birinci, üretiminde beşinci sırada'

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz. Çayları yakmaya Kemal Bey'i de davet... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T18:30+0300

2024-06-02T18:30+0300

2024-06-02T20:06+0300

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Özel, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu, umut kırıklığı, yükselen bir tansiyon olduğunu öne sürdü.Milletin gündeminde olmayan hiçbir konunun kendisinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacağını belirten Özel, "Asla kısır çekişmelerle kimlik siyasetiyle lüzumsuz polemik ve kavgalarla meşgul olmayacağız ama milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız, onu anlatacağız. Müzakereler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir, sizin sesinizi, sesimizi duyuracağız." ifadelerini kullandı.Özel, birilerinin siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, normalleşmenin muhalefetin dozunu düşürmek, vatandaşın sorununu görmemek olmadığını söyledi.Normalleşmenin müzakere ve mücadele etmek olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:Özel, mitingin düzenlendiği alandaki bayraklara dikkati çekerek, "Meydanda Türk bayrağının yanında miting bayrakları var. Miting bayraklarını gösterin. Üzerinde 'Çayda sömürüye son yazıyor.' ama aynı zamanda bayrağın kırmızısını, çayın yeşilini ve karasını ama Filistin bayrağının rengini taşıyor. Bu tasarım için, kendi derdini anlatırken Filistin'i unutmayanlar için emeği geçenlere, il başkanımıza, milletvekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." diye konuştu.Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek aradıklarını ve teşekkür yazısı yolladıklarını kaydeden Özel, "Şu ana kadar 50'ye yakın ülke tanıdı. Bütün dünyanın Filistin'i tanımasını bekliyoruz. 'Zulüm dursun' diyoruz, İsrail'in yaptığı katliamları, soykırımını bir kez de Rize'den lanetliyoruz." dedi.Özel, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasıyla yıllarca övündüklerini, son yıllarda bu vasfın kaybedilmesini üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Özgür Özel, çiftçilere ait banka ve tarım kredisi borçlarının faizlerinin silinerek 5 yıla kadar yapılandırılması, çiftçinin elinde kalan ürünlerin devlet tarafından mutlaka alınması gerektiğini söyledi.'Bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır'Gıda enflasyonunu düşürmek için üretici fiyatını düşürmek yerine üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Çiftçilerin çektikleri sıkıntıları bitirmek gerekir. Çaya gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Rize meydanında yapmış olduğu bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Ancak Türkiye çay tüketiminde birinci sıradayken çay üretiminde beşinci sıradadır. Yani diğer ürünlerde, örneğin üzümün çoğu ihraç edilmektedir. Fındıkta benzer durumlar vardır. Ama çayda yerli tüketim yeterince vardır." ifadelerini kullandı.Özel, sadece çay ithalatının denetlenmesi ve kaçak çaya engel olunması halinde sıkıntıların çözülebileceğini savunarak, şöyle devam etti:Verilen 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmediklerini belirten Özel, ÇAYKUR'da çalışan işçilerin de sorunu bulunduğunu söyledi.'Önergeyi vereceğiz, gözünüzün içine bakacağız'Özel, çay üreticisinin sorunlarının çözümü konusunda önceliğin çay kanununun çıkarılması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Çayda her yıl üretim maliyetlerinin üzerine hakkaniyetli bir kar oranı konularak taban fiyatın erkenden açıklanmasını isteyen Özel, ayrıca organik çay üreticisinin taban fiyatının da açıklanan fiyatın en az iki katı olması gerektiğini kaydetti.'Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmelidir'Özel, çaya yönelik destekleme oranlarının artırılması gerektiğini öne sürerek, "Çay üreticisine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlanmalı. Çay verimliliğin artması için düşük verimlilikle mücadele yapılmalı, ürün çeşidi artırılmalı, yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmelidir. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım, ne diyordu Kemal Bey? 'Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım.' CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz. Çayları yakmaya Kemal Bey'i de davet edeceğiz. Kemal Bey'in sözü partimizin sözüdür. Eninde sonunda o işi yapacağız." dedi.Konuşması öncesinde çay fabrikalarının bacalarında bulunan filtre sistemiyle ilgili şikayetler aldığını aktaran Özel, Rize'de 160'a yakın özel fabrikanın pek azının bacasında filtre bulunduğunu, olmayanların bacalarına filtre takması, ilgili bakanlığın da bunu mutlaka denetlemesi gerektiğini ifade etti.Özgür Özel, bölgede en önemli sıkıntılardan birinin de fındık üreticisinin sorunları olduğunu belirterek, "Türkiye yüzde 70'ini üretiyor ama parayı çok uluslular kazanıyor. İhracat gelirimiz 2 milyar dolar civarında, maliyetler her gün artıyor. Biz fındığın sorunlarını biliyoruz. 'Fındıkla ilgili sakın çayda yapılanları yapmaya kalkmayın.' diye uyarıyoruz. Karadeniz'i batısından, ortasından doğusuna yalnız bırakmamaya Karadeniz'le birlikte olmaya söz veriyoruz. Hep burada, hep yanınızda olacağız. Bugün Rize'ye geldik, sizi duyduk, sesimizi duyurduk. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Bugün burada olan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Rize'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.Çayın baş tacı olduğu günleri görmek istediklerini dile getiren Özel, "Artık yüzümüz gülsün, Rize'nin yüzü gülsün istiyoruz. Rize'deki AK Partililer, Rize'deki MHP'liler alın terinin rengi, alın terinin partisi olmaz. Alnınızın teri kutsaldır. Alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur. Doğru çay fiyatının, 31 Mart tarihinde yapılan seçimden önce Rize Pazar'da 25 lira olması gerektiğini söylemiştim. Buradan çağrımı tekrarlıyorum. 17 liralık fiyatın üzerine tam 8 liralık destekleme verilmeli. Bu para da en geç ağustos ayının sonunda ödenmelidir. Buradan sesimizi duyuralım. Ne kadar istiyoruz? 25." değerlendirmesinde bulundu.Özgür Özel, miting öncesinde Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir çay bahçesine giderek üreticilerle bir araya geldi, çay hasat etti.

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), rize, çay, miting, çaykur