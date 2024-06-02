https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/kredi-borclarini-erken-kapatanlar-icin-yargitaydan-emsal-karar-1084439999.html

Kredi borçlarını erken kapatanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Kredi borçlarını erken kapatanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Sputnik Türkiye

Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T18:06+0300

2024-06-02T18:06+0300

2024-06-02T18:06+0300

türkiye

yargıtay

emsal karar

emsal karar

kredi

kredi kartı

kredi borcu

borç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya'da davacı bir özel okulun vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyanla kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000.00 TL’lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etti. Davalı banka vekili, davanın reddini talep etti. İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların İstinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz talebinde bulundu.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi şu kararı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/yargitaydan-emsal-karar-ek-ders-karsiliginda-calisanlar-sendikalara-uye-olabilecek-1084088175.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, emsal karar, emsal karar, kredi, kredi kartı, kredi borcu, borç