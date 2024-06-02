https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/haydarpasa-mendiregi-onlerinde-kayaliklara-carpan-teknedeki-10-kisi-kurtarildi-1084427565.html
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan teknedeki 10 kişi kurtarıldı
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan teknedeki 10 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T00:51+0300
2024-06-02T00:51+0300
2024-06-02T00:51+0300
türkiye
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tekne kazası
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230814/fasta-karaya-oturan-tekneden-senegalli-130--gocmen-kurtarildi-1074614792.html
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haydarpaşa, tekne, tekne kazası
haydarpaşa, tekne, tekne kazası
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan teknedeki 10 kişi kurtarıldı
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.