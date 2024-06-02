https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/hatayda-patlama-deprem-sandim-1084443103.html
Hatay'da patlama: 'Deprem sandım'
Hatay'da patlama: 'Deprem sandım'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev patlamada zarar... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T20:23+0300
2024-06-02T20:23+0300
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Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Patlamayla bölge savaş alanına dönerken oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.'Patlama bizi geriye attı, üzerimize de taşlar geldi'Patlama anında bölgede olan Yasin Eğribacak (27), "Yani biz gençlik il merkezindeydik, daha sonra arkadaşımla kafeye gideceğimiz zaman bir anda patlama oldu. Sanırsam patlama jeneratörden kaynaklı, hatta bizi geriye attı üzerimize de taşlar geldi" dedi.'Bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş'Patlama anında olay yerinde olan Bayram Aslan (17), deprem olduğunu düşündüğünü belirterek, "6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım. Ben fotoğrafçıdaydım bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/duduklu-tencere-patladi-kapak-yuzume-gelse-kurtulusum-olmazdi-1084354644.html
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hatay, son dakika, patlama
hatay, son dakika, patlama
Hatay'da patlama: 'Deprem sandım'
Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev patlamada zarar gördü. Patlama anında bölgede olan Bayram Aslan, "6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım ama patlama olmuş" ifadelerini kullandı.
Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti.
Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü.
Patlamanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Patlamayla bölge savaş alanına dönerken oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
'Patlama bizi geriye attı, üzerimize de taşlar geldi'
Patlama anında bölgede olan Yasin Eğribacak (27), "Yani biz gençlik il merkezindeydik, daha sonra arkadaşımla kafeye gideceğimiz zaman bir anda patlama oldu. Sanırsam patlama jeneratörden kaynaklı, hatta bizi geriye attı üzerimize de taşlar geldi" dedi.
'Bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş'
Patlama anında olay yerinde olan Bayram Aslan (17), deprem olduğunu düşündüğünü belirterek, "6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım. Ben fotoğrafçıdaydım bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş" diye konuştu.