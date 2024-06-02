https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/endonezyadaki-ibu-yanardagi-yine-patladi-1084433587.html
Endonezya'daki Ibu Yanardağı yine patladı
Endonezya'daki Ibu Yanardağı yine patladı
Sputnik Türkiye
Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşanan seller sonrası belini doğrultamayan Endonezya, şimdi de Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı’ndaki... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T13:11+0300
2024-06-02T13:11+0300
2024-06-02T13:11+0300
dünya
doğal afet
yanardağ
yanardağ patlaması
merapi yanardağı
endonezya
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Ibu Yanardağı, patlamasının ardından kül ve kum püskürtürken, Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Wafid, 6 dakikadan fazla süren patlama sonucunda yanardağın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttüğünü belirtti.Yerel yetkililer, bölge sakinlerine açık havada faaliyette bulunulmaması ve kapalı alanlarda korunaklı bir şekilde kalma uyarısı yaptı.Ibu Yanardağı'nda 27 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu kül bulutları yayılmış ve çevre köylere ulaşmıştı.2024'ün başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğu ifade edilmişti."Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/endonezyada-sel-felaketi-can-kaybi-67ye-cikti-1083881434.html
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doğal afet, yanardağ, yanardağ patlaması, merapi yanardağı, endonezya
doğal afet, yanardağ, yanardağ patlaması, merapi yanardağı, endonezya
Endonezya'daki Ibu Yanardağı yine patladı
Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşanan seller sonrası belini doğrultamayan Endonezya, şimdi de Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı’ndaki tekrarlanan patlamayla mücadele ediyor.
Ibu Yanardağı, patlamasının ardından kül ve kum püskürtürken, Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Wafid, 6 dakikadan fazla süren patlama sonucunda yanardağın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttüğünü belirtti.
Yerel yetkililer, bölge sakinlerine açık havada faaliyette bulunulmaması ve kapalı alanlarda korunaklı bir şekilde kalma uyarısı yaptı.
Ibu Yanardağı'nda 27 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu kül bulutları yayılmış ve çevre köylere ulaşmıştı.
2024'ün başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğu ifade edilmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.