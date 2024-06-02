https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/endonezyadaki-ibu-yanardagi-yine-patladi-1084433587.html

Endonezya'daki Ibu Yanardağı yine patladı

Endonezya'daki Ibu Yanardağı yine patladı

Sputnik Türkiye

Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşanan seller sonrası belini doğrultamayan Endonezya, şimdi de Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı’ndaki... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T13:11+0300

2024-06-02T13:11+0300

2024-06-02T13:11+0300

dünya

doğal afet

yanardağ

yanardağ patlaması

merapi yanardağı

endonezya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082865587_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_955b39c967794206a36f74310191c074.jpg

Ibu Yanardağı, patlamasının ardından kül ve kum püskürtürken, Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Wafid, 6 dakikadan fazla süren patlama sonucunda yanardağın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttüğünü belirtti.Yerel yetkililer, bölge sakinlerine açık havada faaliyette bulunulmaması ve kapalı alanlarda korunaklı bir şekilde kalma uyarısı yaptı.Ibu Yanardağı'nda 27 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu kül bulutları yayılmış ve çevre köylere ulaşmıştı.2024'ün başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğu ifade edilmişti."Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/endonezyada-sel-felaketi-can-kaybi-67ye-cikti-1083881434.html

merapi yanardağı

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğal afet, yanardağ, yanardağ patlaması, merapi yanardağı, endonezya