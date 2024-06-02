https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/disisleri-bakanligindan-gazeteci-paksoya-yapilan-saldiriya-kinama-1084426522.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan gazeteci Paksoy'a yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan gazeteci Paksoy'a yapılan saldırıya kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında saldırıya uğramasını kınadı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T00:20+0300
2024-06-02T00:20+0300
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Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya uğrayan Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu."Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti. Ne olmuştu?CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fethullah Gülen'in kaldığı yerin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy’un televizyon yayını kesilmişti.SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/sahte-avukat-adliyede-gozaltina-alindi-feto-zanlisinin-esi-cikti-1084402043.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan gazeteci Paksoy'a yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında saldırıya uğramasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya uğrayan Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.
"Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti.
CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fethullah Gülen'in kaldığı yerin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.
Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy’un televizyon yayını kesilmişti.
SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.
Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok" ifadelerini kullanmıştı.