https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/alman-medyasi-suudi-arabistan-isvicredeki-ukrayna-konulu-konferansa-katilmayacak-1084442194.html

Alman medyası: Suudi Arabistan, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmayacak

Alman medyası: Suudi Arabistan, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmayacak

Sputnik Türkiye

Alman Basın Ajansı (DPA), Suudi Arabistan’ın 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T19:51+0300

2024-06-02T19:51+0300

2024-06-02T19:51+0300

dünya

alman

medya

dpa

suudi arabistan

riyad

ukrayna

barış konferansı

rusya

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084441366_0:58:668:433_1920x0_80_0_0_bffaa68250132b363b21a5a14026252f.png

Ajansın krallıktaki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek olan Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği gerekçesiyle katılmayacak.Haberde, “Suudi Arabistan, İsviçre'de Ukrayna konusunda yapılması planlanan barış zirvesine katılmayı düşünmüyor. Riyad'daki hükümetin kararının nedeni, Rusya'nın 15-16 Haziran'da yapılacak zirveye katılmayacak olmasıdır" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçtiğimiz cumartesi günü yapılması planlanan Suudi Arabistan ziyaretinin İsviçre’deki konferanstan sonra gerçekleşebileceği belirtildi.Suudi Arabistan, İsviçre’de düzenlenecek olan konferansa katılmama kararını henüz resmi olarak açıklamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/cin-basini-cin-ve-isvicre-rusyanin-ukrayna-zirvesine-katilimi-konusunda-israrci-1081528462.html

suudi arabistan

riyad

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alman, medya, dpa, suudi arabistan, riyad, ukrayna, barış konferansı, rusya, vladimir zelenskiy