https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/alman-medyasi-suudi-arabistan-isvicredeki-ukrayna-konulu-konferansa-katilmayacak-1084442194.html
Alman medyası: Suudi Arabistan, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmayacak
Alman medyası: Suudi Arabistan, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmayacak
Sputnik Türkiye
Alman Basın Ajansı (DPA), Suudi Arabistan’ın 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T19:51+0300
2024-06-02T19:51+0300
2024-06-02T19:51+0300
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alman
medya
dpa
suudi arabistan
riyad
ukrayna
barış konferansı
rusya
vladimir zelenskiy
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Ajansın krallıktaki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek olan Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği gerekçesiyle katılmayacak.Haberde, “Suudi Arabistan, İsviçre'de Ukrayna konusunda yapılması planlanan barış zirvesine katılmayı düşünmüyor. Riyad'daki hükümetin kararının nedeni, Rusya'nın 15-16 Haziran'da yapılacak zirveye katılmayacak olmasıdır" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçtiğimiz cumartesi günü yapılması planlanan Suudi Arabistan ziyaretinin İsviçre’deki konferanstan sonra gerçekleşebileceği belirtildi.Suudi Arabistan, İsviçre’de düzenlenecek olan konferansa katılmama kararını henüz resmi olarak açıklamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/cin-basini-cin-ve-isvicre-rusyanin-ukrayna-zirvesine-katilimi-konusunda-israrci-1081528462.html
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alman, medya, dpa, suudi arabistan, riyad, ukrayna, barış konferansı, rusya, vladimir zelenskiy
alman, medya, dpa, suudi arabistan, riyad, ukrayna, barış konferansı, rusya, vladimir zelenskiy
Alman medyası: Suudi Arabistan, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmayacak
Alman Basın Ajansı (DPA), Suudi Arabistan’ın 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği gerekçesiyle katılmayacağını bildirdi.
Ajansın krallıktaki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek olan Ukrayna konulu barış konferansına, Rusya’nın temsil edilmeyeceği gerekçesiyle katılmayacak.
Haberde, “Suudi Arabistan, İsviçre'de Ukrayna konusunda yapılması planlanan barış zirvesine katılmayı düşünmüyor. Riyad'daki hükümetin kararının nedeni, Rusya'nın 15-16 Haziran'da yapılacak zirveye katılmayacak olmasıdır" ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçtiğimiz cumartesi günü yapılması planlanan Suudi Arabistan ziyaretinin İsviçre’deki konferanstan sonra gerçekleşebileceği belirtildi.
Suudi Arabistan, İsviçre’de düzenlenecek olan konferansa katılmama kararını henüz resmi olarak açıklamadı.