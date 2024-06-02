https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/1084440254.html
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
Sputnik Türkiye
Yazar Dr. Banu Yüksel, üçüncü kitabı "Esrarengiz"i, Serhat Sarısözenl'e Gündem Dışı'nda anlattı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T17:04+0300
2024-06-02T17:04+0300
2024-06-03T11:28+0300
gündem dişi
radyo
radyo
edebiyat
türk edebiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084454483_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_0faf8161d48330c3dea3456878ab342d.jpg
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
2019 yılında çocuk yaşlarda ebeveynlerin davranış biçimlerinden oluşan travmalarını ileriki yaşlardaki toksik ilişki sürdürme biçimine dönüşmesini konu alan “Derinden” kitabını ve 2021 yılında konsomatrislik yapan, pavyonda çalışan kadınların hayat gerçekliklerini konu alan sansasyonel kitabı “Kimse Fahişe Doğmaz”’ı yazan Dr. Banu Yüksel, üçüncü kitabı “Esrarengiz” ve şarkısı “Mitoman”ı Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda anlattı.“Kimse Fahişe Doğmaz”da pavyonda çalışan bir kadının hayat öyküsünden yola çıkarak, insanların zaman içinde nasıl birer ‘ruh fahişesi’ne dönüştüğünü anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:2024 yılında yazdığı Esrarengiz romanı ile hukuk dünyasında yaşanan hukuksuzlukları kendisinin ve ailesinin bizzat başına gelmiş bir olay özelinde kurgulayan Banu Yüksel, şunları kaydetti: Romanlarındaki ana kadın karakterlerin duygularını okurlarına daha net geçirebilmek adına şarkılı kitap projesini hayata geçiren Yüksel, bu şarkıların beste ve güftesini de kendisi yapıyor ve stüdyoda şarkıları bizzat seslendiriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084454483_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_2a641515d7e07854f14a1992023b9c15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo, radyo, edebiyat, türk edebiyatı
аудио, radyo, radyo, edebiyat, türk edebiyatı
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
17:04 02.06.2024 (güncellendi: 11:28 03.06.2024)
Yazar Dr. Banu Yüksel, üçüncü kitabı "Esrarengiz"i, Serhat Sarısözenl'e Gündem Dışı'nda anlattı.
2019 yılında çocuk yaşlarda ebeveynlerin davranış biçimlerinden oluşan travmalarını ileriki yaşlardaki toksik ilişki sürdürme biçimine dönüşmesini konu alan “Derinden” kitabını ve 2021 yılında konsomatrislik yapan, pavyonda çalışan kadınların hayat gerçekliklerini konu alan sansasyonel kitabı “Kimse Fahişe Doğmaz”’ı yazan Dr. Banu Yüksel, üçüncü kitabı “Esrarengiz” ve şarkısı “Mitoman”ı Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda anlattı.
“Kimse Fahişe Doğmaz”da pavyonda çalışan bir kadının hayat öyküsünden yola çıkarak, insanların zaman içinde nasıl birer ‘ruh fahişesi’ne dönüştüğünü anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:
“Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor. Hayatında olan insanın onu eliyle beslemediği, ona güzel şeyler söylemediği bir hayatı var. Pavyonda para veriyor, güzel sözler duyuyor, meyvesi veriliyor, yemeği yediriliyor. Bu, anneye geri dönüş aslında.”
2024 yılında yazdığı Esrarengiz romanı ile hukuk dünyasında yaşanan hukuksuzlukları kendisinin ve ailesinin bizzat başına gelmiş bir olay özelinde kurgulayan Banu Yüksel, şunları kaydetti:
”Eski avukatım, açmadığı davayı açmış gibi göstererek beni dolandırdı. Bu kitapta sadece kendi başımdan geçenleri anlatmadım. Türkiye’nin gündemindeki önemli konularını da birleştirerek romanımdaki kahramanı dünyanın en kötü insanı haline getirdim. Bu, bir intikam kitabı! Türkiye’de hukukla ilgili çok sayıda yolsuzluk olduğunu da kitabın yazım sürecinde öğrendim. Bu sebeple insanları da bilgilendirmek için bu kadar detaylı yazdım. İçimdeki öfkeyi biraz fazla yansıtmış olabilir.”
Romanlarındaki ana kadın karakterlerin duygularını okurlarına daha net geçirebilmek adına şarkılı kitap projesini hayata geçiren Yüksel, bu şarkıların beste ve güftesini de kendisi yapıyor ve stüdyoda şarkıları bizzat seslendiriyor.