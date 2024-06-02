Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor

”Eski avukatım, açmadığı davayı açmış gibi göstererek beni dolandırdı. Bu kitapta sadece kendi başımdan geçenleri anlatmadım. Türkiye’nin gündemindeki önemli konularını da birleştirerek romanımdaki kahramanı dünyanın en kötü insanı haline getirdim. Bu, bir intikam kitabı! Türkiye’de hukukla ilgili çok sayıda yolsuzluk olduğunu da kitabın yazım sürecinde öğrendim. Bu sebeple insanları da bilgilendirmek için bu kadar detaylı yazdım. İçimdeki öfkeyi biraz fazla yansıtmış olabilir.”