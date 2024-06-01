https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/rusyadan-dunyanin-ilk-karasal-kamikaze-robotu-ejderha-dislerini-asabiliyor-1084416257.html

Rusya'dan dünyanın ilk karasal kamikaze robotu: 'Ejderha dişlerini aşabiliyor'

Rusya'dan dünyanın ilk karasal kamikaze robotu: 'Ejderha dişlerini aşabiliyor'

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, dünyanın ilk FPV tipi karasal kamikaze robotunu geliştirdiğini duyurdu. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T16:58+0300

2024-06-01T16:58+0300

2024-06-01T16:58+0300

savunma

rusya

rostec

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

muharebe

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Ukrayna ve Donbass'ta 2 yılı aşkın süredir devam özel askeri harekat kapsamında farklı muharebe sahalarında çeşitli deneyimler kazanan Rus ordusu, bu deneyimini Rus savunma sanayisinin geliştirdiği ve geliştireceği ürün yelpazesine de yansıtıyor.Bunun son örneği, 'Depeşa' adı verilen dünyanın ilk FPV tipi karasal kamikaze robotu oldu. Rostec'ten yapılan açıklamaya göre 'Depeşa', düşmanın askeri personeli ve teçhizatını imha etmenin yanı sıra 'ejderha dişi' tipindeki tahkimatları da yok edip aşabiliyor.'Depeşa' robotu paletli bir platform üzerine monte edilmiş olup bir konsol ve FPV gözlük yardımıyla operatör tarafından kontrol ediliyor.'Depeşa', robot kompleksinin hedefe ilettiği bir patlayıcıyı infilak ettirerek düşman hedeflerini yok etmek için karasal kamikaze aracı olarak kullanılabiliyor.150 kg ağırlığındaki 'Depeşa', erzak, mühimmat, yakıt gibi yükleri ön cepheye hızlı ve sessiz bir şekilde ulaştırabiliyor ve hatta yaralı askerleri tahliye edebiliyor.Ejderha dişi nedir?Ejderha dişi, piramit şeklindeki beton tanksavar bariyerlerdir. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ejderha dişleri, tank ve mekanize piyadelerin hareketini engellemek ve yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelere sevkiyat gerçekleştirmek için kullanılır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240304/rostec-baskani-cemezov-t-14-armata-tanklarinin-rus-ordusu-tarafindan-kullanildigini-dogruladi-1081337109.html

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rusya, rostec, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, muharebe