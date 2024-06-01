https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/putinden-pasinyana-rus-ermeni-iliskilerinin-basariyla-gelismeye-devam-etmesinden-yanayiz-1084412795.html

Putin'den Paşinyan'a: Rus-Ermeni ilişkilerinin başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız

Putin'den Paşinyan'a: Rus-Ermeni ilişkilerinin başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın doğum gününü... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T13:27+0300

2024-06-01T13:27+0300

2024-06-01T13:27+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ermenistan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

moskova

erivan

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutladı.Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.Putin, Paşinyan'a sağlık, mutluluk, refah ve devlet işlerinde başarılar diledi.Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde ise ikili gündemdeki bazı güncel konuları istişare edildiği bildirildi.Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurmuştu.Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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ermenistan

moskova

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), moskova, erivan