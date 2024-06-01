Putin'den Paşinyan'a: Rus-Ermeni ilişkilerinin başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üçlü görüşme yaptıklarını belirtti.
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Rusya lideri Putin, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın doğum gününü kutladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutladı.
Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.
Putin, Paşinyan'a sağlık, mutluluk, refah ve devlet işlerinde başarılar diledi.
Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde ise ikili gündemdeki bazı güncel konuları istişare edildiği bildirildi.
Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.
Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurmuştu.
Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.
Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.
Putin, Paşinyan'a sağlık, mutluluk, refah ve devlet işlerinde başarılar diledi.
Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde ise ikili gündemdeki bazı güncel konuları istişare edildiği bildirildi.
Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.
Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurmuştu.
Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.