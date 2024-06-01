https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/manisadaki-yanginda-ekip-sayisi-71e-cikti-usak-izmir-tren-seferleri-durduruldu-1084425454.html
Manisa’daki yangında ekip sayısı 71’e çıktı: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa’daki yangında ekip sayısı 71’e çıktı: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Alaşehir'e bağlı İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesi Narıncalı... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T23:35+0300
2024-06-01T23:35+0300
2024-06-01T23:35+0300
türkiye
ormanlık alan
yangın
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu.Ekiplerin, ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Valilik açıklamasıManisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına, Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi ile müdahale edildiği, 5 sağlık ve 20 güvenlik ekibinin de bölgede görevlendirildiği belirtildi.Yangın nedeniyle Alaşehir’in İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıncalı köyünde itfaiye ve jandarma ekiplerince tedbir alındığı, elektrik dağıtım şirketi tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği bildirilen açıklamada, Uşak-İzmir tren seferlerinin tedbir amaçlı durdurulduğu kaydedildi.Açıklamada, hava araçlarının bölgedeki çalışmalarını durdurduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/izmir-valiliginden-ormanlik-alanlara-giris-yasagi-1084405075.html
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ormanlık alan, yangın, manisa, manisa büyükşehir belediyesi
ormanlık alan, yangın, manisa, manisa büyükşehir belediyesi
Manisa’daki yangında ekip sayısı 71’e çıktı: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Alaşehir'e bağlı İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesi Narıncalı köyünde tedbir alındı. Yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarılırken, Uşak-İzmir tren seferleri tedbir amaçlı durduruldu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.
İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu.
Ekiplerin, ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına, Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi ile müdahale edildiği, 5 sağlık ve 20 güvenlik ekibinin de bölgede görevlendirildiği belirtildi.
Yangın nedeniyle Alaşehir’in İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıncalı köyünde itfaiye ve jandarma ekiplerince tedbir alındığı, elektrik dağıtım şirketi tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği bildirilen açıklamada, Uşak-İzmir tren seferlerinin tedbir amaçlı durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, hava araçlarının bölgedeki çalışmalarını durdurduğu aktarıldı.