Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminin Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından rahatça kullanıldığını ve bu nedenle Kiev'in her hatasının affedildiğini belirtti.



2. Dünya Savaşı'nda (Büyük Anavatan Savaşı) Nazilere karşı kazanılan zaferin anısının korunması amacıyla yürütülen 'Zaman Aşımı Yok' adlı federal eğitim projesi için demeç veren Lavrov, Ukrayna krizine değindi.



Batı'nın Ukrayna'da ikiyüzlü bir politika izlediğini ve Kiev rejimine yardım ve yataklık yaptığını söyleyen Lavrov, "Nazi kuram ve uygulamalarını hayata geçirmeye yönelik aleni eylemler de dahil herkesin ve onlar tarafından yapılan her şeyin affedilmesi olağan hale geldi. Bunun tek nedeni, bu kişilerin Rusya'ya karşı mücadelede Batı'nın ve ABD'nin işine gelmesi" dedi.



Nazizmin yüceltilmesiyle mücadelenin Rus diplomasinin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, bir eleştiri de Almanya'ya getirdi.



Lavrov, "Günümüz Almanları artık kimseye hiçbir borçlarının olmadığı gerçeğinden hareket ediyor. Bize de bu gerçekten yola çıkmamızı öneriyorlar. Bu kötü bir konu. Almanlardan sürekli pişmanlık duymak istediğimizden değil, hayır. Onların dünyadaki tüm ülkelerin normal yaşantısının bir parçası olmasını ve Nazizmin bir daha asla kimsenin topraklarında yeniden doğmamasını istiyoruz" vurgusu yaptı.



Lavrov, Alman makamlarının Leningrad kuşatmasına katılanları uyruklarına göre 'tazminatı hak edenler ve etmeyenler' olarak ayırma çabalarının utanmazca olduğunun da altını çizdi.