İSKİ'den 'su tüketimi' uyarısı
19:31 01.06.2024 (güncellendi: 19:33 01.06.2024)
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Steve Helber
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yaz aylarında su tüketimi ilgili uyarıda bulunarak, "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları su tüketimi ilgili uyardı.
Şafak Başa, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48.44 oranında daha iyi olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Başa, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım'.'
Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız % 79,28. Geçen yıla göre (% 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. Dün İstanbul genelinde 3.385.905 m3 su tükettik. Meteoroloji haritasına göre… pic.twitter.com/G1fK9XDd1k— Dr. Şafak Başa (@SafakBasa) June 1, 2024
21 Ağustos 2023, 12:49