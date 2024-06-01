https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/iskiden-su-tuketimi-uyarisi-1084420568.html

İSKİ'den 'su tüketimi' uyarısı

İSKİ'den 'su tüketimi' uyarısı

Sputnik Türkiye

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yaz aylarında su tüketimi ilgili uyarıda bulunarak, "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T19:31+0300

2024-06-01T19:31+0300

2024-06-01T19:33+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su

su

tüketim

baraj doluluk

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları su tüketimi ilgili uyardı.Şafak Başa, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48.44 oranında daha iyi olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Başa, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230821/fazla-su-tuketimine-karsi-uyari-zehirlenmeye-sebep-olabilir-1074799741.html

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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su, su, tüketim, baraj doluluk