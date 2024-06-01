Erkan Petekkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
23:17 01.06.2024 (güncellendi: 23:24 01.06.2024)
© AAErkan Petekkaya
© AA
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"Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen oyuncu Erkan Petekkaya, Göcek'te koyların şirketlere kiralayan MUÇEV'i şikayet etti.
Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkay, Göcek'te, çok sayıda yerin Muğla’ya Hizmet Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla şirketlere kiralandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar muçev vasıtasıyla kiralayıp göcekteki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullelerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Adım Erkan Petekkaya. Ben 20 yıldır Göcekteyim bu sahildeki teknecilerin ve burdaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn.Cumhurbaşkanım ben Göcekteki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların kızılderililere yaptıklarını şimdi burda yapıyorlar.
Ardından Petekkaya sahile teknesi ile yanaşamadığını belirterek şu ifadelerşe tepki gösterdi:
Ben bu sahilin kooperatif üyesiyim. Daha düne kadar burada teknem bağlıydı. Şimdi buraya, bizim sahilimize, bizim hakkımız olan karaya, bir takım şahsiyetler çökmüşler. Kendi sahilimize yanaşamıyoruz. Buraya çökenler kimler? Kim onlar? Kim ki bunlar, bizim kendi sahilimize botla bile yanaştırmıyorlar. Bunlar kim, soruyorum. Bunlar hangi cüretle buradaki yerlileri kovuyorlar? Kim bunlar?