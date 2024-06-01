Erkan Petekkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Ben bu sahilin kooperatif üyesiyim. Daha düne kadar burada teknem bağlıydı. Şimdi buraya, bizim sahilimize, bizim hakkımız olan karaya, bir takım şahsiyetler çökmüşler. Kendi sahilimize yanaşamıyoruz. Buraya çökenler kimler? Kim onlar? Kim ki bunlar, bizim kendi sahilimize botla bile yanaştırmıyorlar. Bunlar kim, soruyorum. Bunlar hangi cüretle buradaki yerlileri kovuyorlar? Kim bunlar?