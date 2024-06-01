https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/duma-milletvekili-cilingarov-hayatini-kaybetti-1084423803.html
Duma milletvekili Çilingarov hayatını kaybetti
Duma milletvekili Çilingarov hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Artur Çillingarov’un hayatını kaybettiği bildirildi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T22:12+0300
2024-06-01T22:12+0300
2024-06-01T22:11+0300
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duma
milletvekili
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dmitriy peskov
başsağlığı
rusya bilimler akademisi
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Rusya parlamentosunun basın servisinden yapılan açıklamada, Duma milletvekili, Rusya Kahramı ve kutup bilimcisi Dr. Artur Çilingarov’un 84 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çilingarov'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdiğini söyledi.Peskov, “Devlet Başkanı, Çilingarov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesi ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerini iletti. Putin ve Çillingarov aslında uzun yıllardır arkadaşlardı, birbirlerini çok iyi tanıyorlardı” ifadelerini kullandı.Sovyetler Birliği Kahramanı ve Rusya Kahramanı unvanlarına sahip olan Rus bilim insanı Artur Çilingarov, Arktik ve Antarktika ile Dünya Okyanusu alanında çok sayıda araştırma yaptı. Çillingarov ayrıca, Rusya Bilimler Akademisi üyesiydi.
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artur çilingarov, duma, milletvekili, vladimir putin, dmitriy peskov, başsağlığı, rusya bilimler akademisi, arktik, antarktika
artur çilingarov, duma, milletvekili, vladimir putin, dmitriy peskov, başsağlığı, rusya bilimler akademisi, arktik, antarktika
Duma milletvekili Çilingarov hayatını kaybetti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Artur Çillingarov’un hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya parlamentosunun basın servisinden yapılan açıklamada, Duma milletvekili, Rusya Kahramı ve kutup bilimcisi Dr. Artur Çilingarov’un 84 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çilingarov'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdiğini söyledi.
Peskov, “Devlet Başkanı, Çilingarov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesi ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerini iletti. Putin ve Çillingarov aslında uzun yıllardır arkadaşlardı, birbirlerini çok iyi tanıyorlardı” ifadelerini kullandı.
Sovyetler Birliği Kahramanı ve Rusya Kahramanı unvanlarına sahip olan Rus bilim insanı Artur Çilingarov, Arktik ve Antarktika ile Dünya Okyanusu alanında çok sayıda araştırma yaptı. Çillingarov ayrıca, Rusya Bilimler Akademisi üyesiydi.