https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/binlerce-yillik-tarihi-kalintinin-uzerine-cikip-dans-etti--1084414482.html

Efes'te bir kız binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti

Efes'te bir kız binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti

Sputnik Türkiye

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde bulunan tarihi kalıntının üzerine çıkan genç kız, dans figürünü andıran hareketler yaparak poz... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T15:11+0300

2024-06-01T15:11+0300

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türkiye

efes

efes antik kenti

izmir

selçuk

kalıntı

arkeolojik kalıntı

tarihi kalıntı

eser

tarihi eser

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Türkiye'nin en eski ve önemli tarihi kalıntılarından olan İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişiyle bilinen Efes Antik Kenti’nde akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti. O sırada bir insan, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi.Güvenlik görevlileri müdahale etmedi O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

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türkiye

efes

izmir

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efes, efes antik kenti, izmir, selçuk, kalıntı, arkeolojik kalıntı, tarihi kalıntı, eser, tarihi eser, unesco