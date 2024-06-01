https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/binlerce-yillik-tarihi-kalintinin-uzerine-cikip-dans-etti--1084414482.html
Efes'te bir kız binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti
Efes'te bir kız binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti
Sputnik Türkiye
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde bulunan tarihi kalıntının üzerine çıkan genç kız, dans figürünü andıran hareketler yaparak poz... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T15:11+0300
2024-06-01T15:11+0300
2024-06-01T15:12+0300
türkiye
efes
efes antik kenti
izmir
selçuk
kalıntı
arkeolojik kalıntı
tarihi kalıntı
eser
tarihi eser
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Türkiye'nin en eski ve önemli tarihi kalıntılarından olan İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişiyle bilinen Efes Antik Kenti’nde akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti. O sırada bir insan, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi.Güvenlik görevlileri müdahale etmedi O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/hatayda-13-yildir-ehliyet-sinavina-giren-celik-18inci-seferde-de-yazili-ehliyet-sinavini-gecemedi-1084413564.html
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efes, efes antik kenti, izmir, selçuk, kalıntı, arkeolojik kalıntı, tarihi kalıntı, eser, tarihi eser, unesco
Efes'te bir kız binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti
15:11 01.06.2024 (güncellendi: 15:12 01.06.2024)
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde bulunan tarihi kalıntının üzerine çıkan genç kız, dans figürünü andıran hareketler yaparak poz verdi.
Türkiye'nin en eski ve önemli tarihi kalıntılarından olan İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişiyle bilinen Efes Antik Kenti’nde akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti. O sırada bir insan, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi.
Güvenlik görevlileri müdahale etmedi
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.