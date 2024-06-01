https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/3-ilce-ve-4-beldede-yarin-secim-var-50-bini-askin-secmen-sandik-basina-gidiyor-1084418278.html
3 ilçe ve 4 beldede seçimler yarın yenileniyor: 50 bini aşkın seçmen sandık başına gidiyor
3 ilçe ve 4 beldede seçimler yarın yenileniyor: 50 bini aşkın seçmen sandık başına gidiyor
Sputnik Türkiye
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından sonuçlara yapılan itirazlar sonucu 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T17:56+0300
2024-06-01T17:56+0300
2024-06-01T17:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
seçim
sandık
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
aksaray
şanlıurfa
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı. YSK’nin aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.Hilvan BelediyesiŞanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.Pınarbaşı BelediyesiKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.Güzelyurt BelediyesiAksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.Güneykaya Belde BelediyesiSivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya'da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.Büyükkarıştıran Belde BelediyesiKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.Akpazar Belde BelediyesiTunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.Sağlık Belde BelediyesiAksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/3-ilce-ve-4-beldede-bu-hafta-sonu-secim-var-50-binden-fazla-secmen-sandiga-gidecek-1084341164.html
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, seçim, sandık, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, aksaray, şanlıurfa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, seçim, sandık, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, aksaray, şanlıurfa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
3 ilçe ve 4 beldede seçimler yarın yenileniyor: 50 bini aşkın seçmen sandık başına gidiyor
17:56 01.06.2024 (güncellendi: 17:58 01.06.2024)
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından sonuçlara yapılan itirazlar sonucu 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen yarın sandığa gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı.
YSK’nin aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.
Güneykaya Belde Belediyesi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya'da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.
Büyükkarıştıran Belde Belediyesi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.