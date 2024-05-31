https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/stoltenberg-nato-silahlari-rusyaya-karsi-kullanilmazsa-ukraynanin-kendini-savunmasi-zorlasir-1084378572.html

Stoltenberg: NATO silahları Rusya'ya karşı kullanılmazsa Ukrayna'nın kendini savunması zorlaşır

Stoltenberg: NATO silahları Rusya'ya karşı kullanılmazsa Ukrayna'nın kendini savunması zorlaşır

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yeni cephe açtığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T10:44+0300

2024-05-31T10:44+0300

2024-05-31T10:44+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil Moskova'nın uyarılarına rağmen NATO bloğu Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasının önünü açmak için girişimlerini sıklaştırdı.Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesiyle ilgili tartışmalara istinaden bunun Ukrayna'nın kendini savunma hakkına dahil olduğunu savunan Stoltenberg, şöyle devam etti:Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır" dedi.'İngiltere, Storm Shadow füzelerini hiçbir kısıtlama olmadan veriyor'Rusya lideri Putin'in 'Batı'nın sağladığı silahlarla Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi halinde ciddi sonuçları olacağı' uyarısına yanıt veren Stoltenberg, bu durumun sanılanın aksine yeni bir durum olmadığını dile getirdi.Stoltenberg, şunları kaydetti:Stoltenberg, bölgede gerilimi tırmandıracak şeyin müttefiklerin silahlarını kullanmasına izin vermesi değil Rusya'nın yeni cephe açması olduğunu öne sürerek "Ukrayna'nın karşılık vermemesi gerektiğini düşünmek elbette hiçbir şekilde makul değil çünkü Ukrayna da Rusya'nın içinden kendilerine fırlatılan füze ve topları vurarak topraklarını savunabilmeli" diye ekledi.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmiştiBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

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