https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/stoltenberg-nato-silahlari-rusyaya-karsi-kullanilmazsa-ukraynanin-kendini-savunmasi-zorlasir-1084378572.html
Stoltenberg: NATO silahları Rusya'ya karşı kullanılmazsa Ukrayna'nın kendini savunması zorlaşır
Stoltenberg: NATO silahları Rusya'ya karşı kullanılmazsa Ukrayna'nın kendini savunması zorlaşır
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yeni cephe açtığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T10:44+0300
2024-05-31T10:44+0300
2024-05-31T10:44+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil Moskova'nın uyarılarına rağmen NATO bloğu Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasının önünü açmak için girişimlerini sıklaştırdı.Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesiyle ilgili tartışmalara istinaden bunun Ukrayna'nın kendini savunma hakkına dahil olduğunu savunan Stoltenberg, şöyle devam etti:Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır" dedi.'İngiltere, Storm Shadow füzelerini hiçbir kısıtlama olmadan veriyor'Rusya lideri Putin'in 'Batı'nın sağladığı silahlarla Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi halinde ciddi sonuçları olacağı' uyarısına yanıt veren Stoltenberg, bu durumun sanılanın aksine yeni bir durum olmadığını dile getirdi.Stoltenberg, şunları kaydetti:Stoltenberg, bölgede gerilimi tırmandıracak şeyin müttefiklerin silahlarını kullanmasına izin vermesi değil Rusya'nın yeni cephe açması olduğunu öne sürerek "Ukrayna'nın karşılık vermemesi gerektiğini düşünmek elbette hiçbir şekilde makul değil çünkü Ukrayna da Rusya'nın içinden kendilerine fırlatılan füze ve topları vurarak topraklarını savunabilmeli" diye ekledi.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmiştiBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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Stoltenberg: NATO silahları Rusya'ya karşı kullanılmazsa Ukrayna'nın kendini savunması zorlaşır
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yeni cephe açtığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. İngiltere'nin Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna'ya hiçbir kısıtlama olmadan gönderdiğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil Moskova'nın uyarılarına rağmen NATO bloğu Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasının önünü açmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesiyle ilgili tartışmalara istinaden bunun Ukrayna'nın kendini savunma hakkına dahil olduğunu savunan Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Şunu da ekleyeyim, Rusya'nın yeni cepheler açtığını gördüğümüz için bu durum daha da acil hale geliyor. Şimdi yine kuzeyden Harkov Bölgesi'ne saldırdılar. Ön cephedeki sınır çizgisi ise aşağı yukarı aynı. Ukrayna'yı Rusya içinden üslenen toplarla füzelerle vuruyorlar ve elbette Ukrayna'nın da kendini savunmak için karşılık verebilmesi gerekiyor."
Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır" dedi.
'İngiltere, Storm Shadow füzelerini hiçbir kısıtlama olmadan veriyor'
Rusya lideri Putin'in 'Batı'nın sağladığı silahlarla Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi halinde ciddi sonuçları olacağı' uyarısına yanıt veren Stoltenberg, bu durumun sanılanın aksine yeni bir durum olmadığını dile getirdi.
Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Müttefiklerimiz uzun yıllardır ya da bu savaş başladığından beri bunu yapıyor. 2022'de, silahların Ukrayna içindeki meşru hedeflere yönelik saldırılarda da kullanılabilmesini kabul etti. Örneğin İngiltere, 'Storm Shadow' seyir füzelerini uzun süredir herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlamaktadır. Yani bu durum uzun zamandır böyle. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağladığı uzun zaman diliminde bu durum söz konusudur."
Stoltenberg, bölgede gerilimi tırmandıracak şeyin müttefiklerin silahlarını kullanmasına izin vermesi değil Rusya'nın yeni cephe açması olduğunu öne sürerek "Ukrayna'nın karşılık vermemesi gerektiğini düşünmek elbette hiçbir şekilde makul değil çünkü Ukrayna da Rusya'nın içinden kendilerine fırlatılan füze ve topları vurarak topraklarını savunabilmeli" diye ekledi.
Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmişti
Batı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.
Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.
Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.