https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-istanbulda-anlasma-saglandi-ama-ingilizler-olun-dedi-1084397286.html

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: İstanbul'da anlaşma sağlandı ama İngilizler ‘ölün’ dedi

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: İstanbul'da anlaşma sağlandı ama İngilizler ‘ölün’ dedi

Sputnik Türkiye

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Ukrayna ihtilafına çözüm bulunması amacıyla İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T19:08+0300

2024-05-31T19:08+0300

2024-05-31T19:08+0300

ukrayna krizi

aleksandr vulin

sırbistan

istanbul

müzakere

rusya

ukrayna

avrupa

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boris johnson

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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Sputnik'e verdiği özel röportajda, Ukrayna ihtilafının nasıl gelişeceği ve ne zaman sona ereceği hakkında konuştu.Ukrayna'daki çatışmanın ne zaman sona ereceğini kimsenin bilmediğini ve Ukrayna halkının kendi kaderiyle ilgili sorunlara kendisinin karar veremediğini belirten Vulin, “Çatışmanın başlamasından birkaç gün sonra barışçıl bir çözüme ulaşıldı. İstanbul'da her konuda anlaşma sağlandı. Sonra bir İngiliz geldi ve ‘Hayır, ölün’ dedi. Korkarım Batı son Ukraynalıya kadar savaşacak. Cepheye gönderilecek, silahlandırılacak ve donatılacak birileri olduğu sürece çatışma devam edecek” dedi.Batı’nın ‘seçmen kaybı yaşamamak’ için mümkün olan her şeyi yapacağını vurgulayan Vulin, şu değerlendirmede bulundu:Sırbistan'ın Rusya karşıtı politika izlemeye zorlanması yönündeki baskıya da değinen Vulin, sözlerini şöyle sürdürdü:Vulin, Batılı ülkeleri etkisi altına alan Rus düşmanlığına ilişkin olarak da “Sırbistan'da Rusya'yı seviyorlar. Bize ne yapabilirsiniz?" diyerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda, “İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna antlaşmaya imza atmıştı, Kiev'i Boris Johnson (eski İngiltere Başbakanı) vazgeçirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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