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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-istanbulda-anlasma-saglandi-ama-ingilizler-olun-dedi-1084397286.html
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: İstanbul'da anlaşma sağlandı ama İngilizler ‘ölün’ dedi
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: İstanbul'da anlaşma sağlandı ama İngilizler ‘ölün’ dedi
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Ukrayna ihtilafına çözüm bulunması amacıyla İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T19:08+0300
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Sputnik'e verdiği özel röportajda, Ukrayna ihtilafının nasıl gelişeceği ve ne zaman sona ereceği hakkında konuştu.Ukrayna'daki çatışmanın ne zaman sona ereceğini kimsenin bilmediğini ve Ukrayna halkının kendi kaderiyle ilgili sorunlara kendisinin karar veremediğini belirten Vulin, “Çatışmanın başlamasından birkaç gün sonra barışçıl bir çözüme ulaşıldı. İstanbul'da her konuda anlaşma sağlandı. Sonra bir İngiliz geldi ve ‘Hayır, ölün’ dedi. Korkarım Batı son Ukraynalıya kadar savaşacak. Cepheye gönderilecek, silahlandırılacak ve donatılacak birileri olduğu sürece çatışma devam edecek” dedi.Batı’nın ‘seçmen kaybı yaşamamak’ için mümkün olan her şeyi yapacağını vurgulayan Vulin, şu değerlendirmede bulundu:Sırbistan'ın Rusya karşıtı politika izlemeye zorlanması yönündeki baskıya da değinen Vulin, sözlerini şöyle sürdürdü:Vulin, Batılı ülkeleri etkisi altına alan Rus düşmanlığına ilişkin olarak da “Sırbistan'da Rusya'yı seviyorlar. Bize ne yapabilirsiniz?" diyerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda, “İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna antlaşmaya imza atmıştı, Kiev'i Boris Johnson (eski İngiltere Başbakanı) vazgeçirdi" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html
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aleksandr vulin, sırbistan, istanbul, müzakere, rusya, ukrayna, avrupa, batı, boris johnson, vladimir putin, dmitriy kiselev, sputnik
aleksandr vulin, sırbistan, istanbul, müzakere, rusya, ukrayna, avrupa, batı, boris johnson, vladimir putin, dmitriy kiselev, sputnik

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: İstanbul'da anlaşma sağlandı ama İngilizler ‘ölün’ dedi

19:08 31.05.2024
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Ukrayna ihtilafına çözüm bulunması amacıyla İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında anlaşma sağlandığını, ancak İngilizlerin buna engel olduğunu ifade etti.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Sputnik'e verdiği özel röportajda, Ukrayna ihtilafının nasıl gelişeceği ve ne zaman sona ereceği hakkında konuştu.
Ukrayna'daki çatışmanın ne zaman sona ereceğini kimsenin bilmediğini ve Ukrayna halkının kendi kaderiyle ilgili sorunlara kendisinin karar veremediğini belirten Vulin, “Çatışmanın başlamasından birkaç gün sonra barışçıl bir çözüme ulaşıldı. İstanbul'da her konuda anlaşma sağlandı. Sonra bir İngiliz geldi ve ‘Hayır, ölün’ dedi. Korkarım Batı son Ukraynalıya kadar savaşacak. Cepheye gönderilecek, silahlandırılacak ve donatılacak birileri olduğu sürece çatışma devam edecek” dedi.
Batı’nın ‘seçmen kaybı yaşamamak’ için mümkün olan her şeyi yapacağını vurgulayan Vulin, şu değerlendirmede bulundu:

“Seçimlerde zafer önemli, bunun için her şey yapılacak. Askeri yardım, mali yardım, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmadığı gerçeğini görmezden gelmek. Oysa Ukrayna yasalarına göre Yüksek Rada'nın görev süresi uzatılabilir, ancak devlet başkanının süresi uzatılamaz.”

Sırbistan'ın Rusya karşıtı politika izlemeye zorlanması yönündeki baskıya da değinen Vulin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki yıl önce, Ukrayna'da çatışmalar başladığında, Sırbistan'dan Rusya'ya derhal yaptırımlar uygulaması ve adeta Ukrayna'ya gidip fedakarca ölecek bir tabur hazırlaması talep edilmişti. Bu, Sırpları dostlarıyla kavga ettirmek ve yeni dostlar bulmalarını engellemeye yönelik klasik bir girişimdi. Avrupa Parlamentosu'nda yetkin insanlar yok mu diye düşünüyorum? Eminim varlar ama söz hakları yok.”
Vulin, Batılı ülkeleri etkisi altına alan Rus düşmanlığına ilişkin olarak da “Sırbistan'da Rusya'yı seviyorlar. Bize ne yapabilirsiniz?" diyerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu inanılmaz fikir, bu Rus karşıtı histeri, tüm Avrupa'yı ele geçirdi. Avrupa'da, en azından resmi olarak, birilerinden nefret etmek yasak. Hiçbir şeye yorum yapamazsınız. Bir erkek rahim mi istiyor? Bravo, o rahme hemen sahip olmalı, bu süper bir fikir, bravo! Cinsel rıza yaşının düşürülmesi gerektiğini söyleyen aptallar var. Ve bu da sorun değil! Nefret edilmesi gereken tek şey Rusya. Bunun bir parçası olmadığımız için Sırbistan’ın tamamı ile Başkanı Vucic ile sonsuz gurur duyuyorum. Ruslardan nefret etmiyoruz. Tam tersine çok seviyoruz. Bize ne yapabilirsiniz?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda, “İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna antlaşmaya imza atmıştı, Kiev'i Boris Johnson (eski İngiltere Başbakanı) vazgeçirdi" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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