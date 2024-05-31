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Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Sputnik Türkiye
TL mevduat faizi son iki haftada düşüşe geçti. En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T12:39+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.TL mevduat faizleri iki hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşmıştı. Bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi.1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü. 3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi. 6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü. 1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi. 1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Haberglobal'in haberin göre son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları.Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 40.547,95 TLVade sonu ödeme: 1.040.547,95 TLFaiz Oranı: %43Net getiri: 34.775,96 TLVade sonu ödeme: 1.034.775,96 TLFaiz Oranı: %49Net getiri: 39.628,42 TLVade sonu ödeme: 1.039.628,42 TLFaiz oranı: Yüzde 49Net getiri: 39.736,99 TLVade sonu ödeme: 1.039.736,99 TLFaiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 43.791,78 TLVade sonu ödeme: 1.043.791,78 TLFaiz oranı: Yüzde 38,25Net getiri: 31.019,18 TLVade sonu ödeme: 1.031.019,18 TLFaiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 43.791,78 TLVade sonu ödeme: 1.043.791,78 TLFaiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 42.980,82 TLVade sonu ödeme: 1.042.980,82 TLFaiz oranı: Yüzde 48Net getiri: 38.926,03 TLVade sonu ödeme: 1.038.926,03 TLFaiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 42.169,86 TLVade sonu ödeme: 1.042.169,86 TLFaiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 40.547,95 TLVade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
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Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

12:39 31.05.2024
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TL mevduat faizi son iki haftada düşüşe geçti. En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.
TL mevduat faizleri iki hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşmıştı. Bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi.
1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü. 3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi. 6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü. 1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi. 1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Haberglobal'in haberin göre son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları.
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı: %49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.736,99 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 38,25
Net getiri: 31.019,18 TL
Vade sonu ödeme: 1.031.019,18 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
ING Bank
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL
ON Dijital
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
Aktif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL
Enpara.com
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
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