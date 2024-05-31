https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/mevduat-faizinde-son-durum-1-milyon-tlnin-32-gunluk-getirisi-belli-oldu-1084382155.html

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Sputnik Türkiye

TL mevduat faizi son iki haftada düşüşe geçti. En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:39+0300

ekonomi

mevduat

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

mehmet şimşek

ekonomi

banka

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.TL mevduat faizleri iki hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşmıştı. Bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi.1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü. 3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi. 6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü. 1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi. 1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Haberglobal'in haberin göre son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları.Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 40.547,95 TLVade sonu ödeme: 1.040.547,95 TLFaiz Oranı: %43Net getiri: 34.775,96 TLVade sonu ödeme: 1.034.775,96 TLFaiz Oranı: %49Net getiri: 39.628,42 TLVade sonu ödeme: 1.039.628,42 TLFaiz oranı: Yüzde 49Net getiri: 39.736,99 TLVade sonu ödeme: 1.039.736,99 TLFaiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 43.791,78 TLVade sonu ödeme: 1.043.791,78 TLFaiz oranı: Yüzde 38,25Net getiri: 31.019,18 TLVade sonu ödeme: 1.031.019,18 TLFaiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 43.791,78 TLVade sonu ödeme: 1.043.791,78 TLFaiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 42.980,82 TLVade sonu ödeme: 1.042.980,82 TLFaiz oranı: Yüzde 48Net getiri: 38.926,03 TLVade sonu ödeme: 1.038.926,03 TLFaiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 42.169,86 TLVade sonu ödeme: 1.042.169,86 TLFaiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 40.547,95 TLVade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL

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