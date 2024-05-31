https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/konut-arsa-isyeri-sahiplerini-ilgilendiriyor-odeme-icin-son-gun--1084376293.html

Konut, arsa, işyeri sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son gün

Konut, arsa, işyeri sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son gün

Sputnik Türkiye

Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde bugün son gün. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-devlet üzerinden... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T09:51+0300

2024-05-31T09:51+0300

2024-05-31T09:51+0300

ekonomi

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Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için bugün son gün.Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.Bu yıl satın alınan mülk için vergi yokGeçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor.Belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devlet'ten ödenebilecekGayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.Kimler ödemeyecek?Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf. Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor.Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.Emlak vergisi ödemesi ne zaman?2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.

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