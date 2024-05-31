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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/kirikkalede-bir-ogretmen-veli-tarafindan-okulda-darp-edildi-1084370577.html
Kırıkkale'de bir öğretmen, veli tarafından okulda darp edildi
Kırıkkale'de bir öğretmen, veli tarafından okulda darp edildi
Sputnik Türkiye
- Kırıkkale’de tartıştığı sınıf öğretmenini, attığı yumrukla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T01:55+0300
2024-05-31T01:55+0300
öğretmen
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Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı. Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile veli Y.Ç. arasında okulda tartışma yaşandı.Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, öğretmeni darbetti.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çenesine aldığı yumrak darbesiyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan velinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrenci velisi tarafından görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darbedildiği ifade edildi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Olay sonrası hastanede öğretmenimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumu hakkında bilgi almıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231220/bassavciliktan-hamile-ogretmeni-darp-eden-velinin-tutuklanmasiyla-ilgili-aciklama-1078650342.html
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öğretmen, kırıkkale, veli, veli
öğretmen, kırıkkale, veli, veli

Kırıkkale'de bir öğretmen, veli tarafından okulda darp edildi

01:55 31.05.2024
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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- Kırıkkale’de tartıştığı sınıf öğretmenini, attığı yumrukla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı.
Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile veli Y.Ç. arasında okulda tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, öğretmeni darbetti.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çenesine aldığı yumrak darbesiyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan velinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrenci velisi tarafından görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darbedildiği ifade edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Olay sonrası hastanede öğretmenimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumu hakkında bilgi almıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Başsavcılıktan hamile öğretmeni darp eden velinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
20 Aralık 2023, 16:34
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