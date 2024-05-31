https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/kecioren-belediye-baskani-ozarslan-bugunden-itibaren-hayirli-olsun-ziyaretlerimize-son-veriyoruz-1084403975.html
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz
Sputnik Türkiye
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırdığını blirterek, "İşimiz gücümüz Keçiören" dedi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T23:56+0300
2024-05-31T23:56+0300
2024-05-31T23:56+0300
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya platformu hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırdığını duyurdu."Kıymetli hemşehrilerim, bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz. İşimiz gücümüz Keçiören!" notuya bir video paylaşan Özarslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Mesut Özarslan kimdir?1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı. Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası. Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kecirorende-yabanci-dilde-tabela-icin-yasak-karari-1083463884.html
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mesut özarslan kimdir? keçiören belediye başkanı mesut özarslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
mesut özarslan kimdir? keçiören belediye başkanı mesut özarslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırdığını blirterek, "İşimiz gücümüz Keçiören" dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya platformu hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırdığını duyurdu.
"Kıymetli hemşehrilerim, bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz. İşimiz gücümüz Keçiören!" notuya bir video paylaşan Özarslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli hemşehrilerim! Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz. Keçiören’imizin geleceği için hızlı ve etkin bir şekilde projelerimizi gerçekleştirmeye odaklanacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha temiz bir Keçiören için 14 bin konteyner siparişimizi vermiş bulunmaktayız. Yaklaşan Kurban Bayramı için kurban satış alanı ile kurban kesim alanlarımızı modern bir hale getirdik ve sizlerin daha rahatça alışveriş yapabileceği bir ortam sağladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hızlıca başlamış bulunmaktayız. Mahallelerimizi daha güvenli, modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca milli bayramlarımızı bundan sonra Keçiören halkımıza yakışır bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteğinize ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Birlikte çalışarak, Keçiören’imizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. İşimiz gücümüz Keçiören olacak.
1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.
Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası.
Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.
2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.