Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz

Kıymetli hemşehrilerim! Bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz. Keçiören’imizin geleceği için hızlı ve etkin bir şekilde projelerimizi gerçekleştirmeye odaklanacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha temiz bir Keçiören için 14 bin konteyner siparişimizi vermiş bulunmaktayız. Yaklaşan Kurban Bayramı için kurban satış alanı ile kurban kesim alanlarımızı modern bir hale getirdik ve sizlerin daha rahatça alışveriş yapabileceği bir ortam sağladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hızlıca başlamış bulunmaktayız. Mahallelerimizi daha güvenli, modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca milli bayramlarımızı bundan sonra Keçiören halkımıza yakışır bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteğinize ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Birlikte çalışarak, Keçiören’imizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. İşimiz gücümüz Keçiören olacak.