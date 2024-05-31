https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/istanbul-bogazinda-gemi-arizalandi-gecis-cift-yonlu-kapatildi-1084374775.html

İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Geçiş çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Geçiş çift yönlü kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T09:07+0300

2024-05-31T09:07+0300

2024-05-31T09:25+0300

türkiye

gemi

istanbul boğazı

geçiş

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

beşiktaş

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/gemi-adamlari-iase-bedeli-230-lira-oldu-1081640492.html

türkiye

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gemi, istanbul boğazı, geçiş, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, beşiktaş