https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/istanbul-bogazinda-gemi-arizalandi-gecis-cift-yonlu-kapatildi-1084374775.html
İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Geçiş çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Geçiş çift yönlü kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T09:07+0300
2024-05-31T09:07+0300
2024-05-31T09:25+0300
türkiye
gemi
istanbul boğazı
geçiş
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
beşiktaş
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/gemi-adamlari-iase-bedeli-230-lira-oldu-1081640492.html
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gemi, istanbul boğazı, geçiş, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, beşiktaş
gemi, istanbul boğazı, geçiş, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, beşiktaş
İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Geçiş çift yönlü kapatıldı
09:07 31.05.2024 (güncellendi: 09:25 31.05.2024)
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.
Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.
Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.