https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cesme-belediye-baskani-lal-denizli-makam-koltuguna-kopegini-oturttu-1084392978.html
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli makam koltuğuna köpeğini oturttu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli makam koltuğuna köpeğini oturttu
Sputnik Türkiye
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpeğini oturttu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T17:22+0300
2024-05-31T17:22+0300
2024-05-31T17:22+0300
türkiye
çeşme
lal denizli
belediye başkanı
makam
koltuk
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Sokak hayvanlarına dair yasa tasarısı Türkiye'nin gündeminde yer alırken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sosyal medya hesabından köpeğiyle fotoğraf paylaştı. Paylaşılan gönderide, köpeği Moro'yu makam koltuğuna oturtan Denizli şu ifadeleri kullandı: ''Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşerilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kongrede-kabul-edildi-kolombiyada-boga-guresi-yasaklaniyor-1084356946.html
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çeşme, lal denizli, belediye başkanı, makam, koltuk
çeşme, lal denizli, belediye başkanı, makam, koltuk
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli makam koltuğuna köpeğini oturttu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpeğini oturttu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk" notunu düştü.
Sokak hayvanlarına dair yasa tasarısı Türkiye'nin gündeminde yer alırken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sosyal medya hesabından köpeğiyle fotoğraf paylaştı.
Paylaşılan gönderide, köpeği Moro'yu makam koltuğuna oturtan Denizli şu ifadeleri kullandı:
''Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşerilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu''