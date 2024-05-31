https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cesme-belediye-baskani-lal-denizli-makam-koltuguna-kopegini-oturttu-1084392978.html

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli makam koltuğuna köpeğini oturttu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli makam koltuğuna köpeğini oturttu

Sputnik Türkiye

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpeğini oturttu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T17:22+0300

2024-05-31T17:22+0300

2024-05-31T17:22+0300

türkiye

çeşme

lal denizli

belediye başkanı

makam

koltuk

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Sokak hayvanlarına dair yasa tasarısı Türkiye'nin gündeminde yer alırken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sosyal medya hesabından köpeğiyle fotoğraf paylaştı. Paylaşılan gönderide, köpeği Moro'yu makam koltuğuna oturtan Denizli şu ifadeleri kullandı: ''Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşerilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu''

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çeşme, lal denizli, belediye başkanı, makam, koltuk