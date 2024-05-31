https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1084369881.html

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T00:31+0300

2024-05-31T00:31+0300

2024-05-31T00:31+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

bekir kurtoğlu

hüseyin ateş

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1083948138.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, bekir kurtoğlu , hüseyin ateş, recep tayyip erdoğan