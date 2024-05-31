https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/astronot-alper-gezeravci-trafik-kazasi-gecirdi-yaralandigi-belirtildi-1084386531.html

Astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi: yaralandığı belirtildi

Astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi: yaralandığı belirtildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

alper gezeravcı

astronot

trafik kazası

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Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

alper gezeravcı, astronot, trafik kazası