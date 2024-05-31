https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/astronot-alper-gezeravci-trafik-kazasi-gecirdi-yaralandigi-belirtildi-1084386531.html
Astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi: yaralandığı belirtildi
Astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi: yaralandığı belirtildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:11+0300
2024-05-31T15:11+0300
2024-05-31T15:18+0300
türkiye
alper gezeravcı
astronot
trafik kazası
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Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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alper gezeravcı, astronot, trafik kazası
alper gezeravcı, astronot, trafik kazası
Astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi: yaralandığı belirtildi
15:11 31.05.2024 (güncellendi: 15:18 31.05.2024)
Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.
Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.