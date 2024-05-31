https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/almanyada-turklere-cifte-vatandaslik-kanunu-27-haziranda-yururluge-giriyor-1084385903.html

Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T15:01+0300

2024-05-31T15:01+0300

2024-05-31T15:01+0300

türkiye

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

vatandaşlık

almanya türk toplumu (tgd)

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Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi."Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/schengen-krizi-uyari-notu-kondu-seyahati-sonrasi-konsolosluga-gelmesi-istendi-1084377680.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, vatandaşlık, almanya türk toplumu (tgd)