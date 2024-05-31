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Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor
Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:01+0300
2024-05-31T15:01+0300
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Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi."Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/schengen-krizi-uyari-notu-kondu-seyahati-sonrasi-konsolosluga-gelmesi-istendi-1084377680.html
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, vatandaşlık, almanya türk toplumu (tgd)
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, vatandaşlık, almanya türk toplumu (tgd)

Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

15:01 31.05.2024
© İHA / CLEMENS BILANAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / CLEMENS BILAN
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi.
"Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.
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