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ABD Savunma Bakanı Austin, Çinli mevkidaşı Dong'la ilk kez bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Austin, Çinli mevkidaşı Dong'la ilk kez bir araya geldi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında ilk kez bir... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, forum öncesinde iki ülke askeri heyetlerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme, ABD'li Bakan Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze buluşması oldu.Austin ve Dong, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden kurulmasında mutabakata varmasının ardından, geçen ay ilk kez video konferans yöntemiyle görüşmüştü.Austin, en son 2022'deki Shangri-La Diyaloğu sırasında dönemin Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.Austin'in 2023'te Shangri-La Diyaloğu'nda o dönemdeki mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebi, ABD'nin Çinli Bakan'a uyguladığı yaptırım nedeniyle Pekin tarafından reddedilmişti.Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine 23 Aralık 2023'te Donanma Komutanlığı görevini yürüten Amiral Dong Cün atanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230604/cin-savunma-bakani-abd-ile-cin-arasindaki-catisma-bir-felaket-dogurur-1072005474.html
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abd, çin, lloyd austin, savunma, savunma bakanı, singapur
abd, çin, lloyd austin, savunma, savunma bakanı, singapur

ABD Savunma Bakanı Austin, Çinli mevkidaşı Dong'la ilk kez bir araya geldi

10:05 31.05.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANвстреча министров обороны США и КНР
встреча министров обороны США и КНР - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında ilk kez bir arara geldi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, forum öncesinde iki ülke askeri heyetlerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, ABD'li Bakan Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze buluşması oldu.

Austin ve Dong, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden kurulmasında mutabakata varmasının ardından, geçen ay ilk kez video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Austin, en son 2022'deki Shangri-La Diyaloğu sırasında dönemin Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Austin'in 2023'te Shangri-La Diyaloğu'nda o dönemdeki mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebi, ABD'nin Çinli Bakan'a uyguladığı yaptırım nedeniyle Pekin tarafından reddedilmişti.

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine 23 Aralık 2023'te Donanma Komutanlığı görevini yürüten Amiral Dong Cün atanmıştı.
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