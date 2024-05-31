Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı

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Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, "Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı.