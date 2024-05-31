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Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekipleri, Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sırasında 125... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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Polat, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tüneli ziyarete açacaklarını söyledi. Öte yandan, Rumeli Hisarı'nda Prof. Dr. Can Şakir Binan, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Erol Gürdal'ın da aralarında yer aldığı Bilim Kurulunca onaylı projede, hisar için konservasyon ve bakım çalışmalarını içeren bir restorasyon süreci yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli isimleri Çandarlı Halil Paşa, Zağanos Paşa ve Saruca Paşa ile anılan üç kulenin de ziyarete açılması planlanıyor.
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фото, fotoğraf, istanbul, sarıyer, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları, kültür varlıkları daire başkanlığı

Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı

20:02 31.05.2024
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekipleri, Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sırasında 125 metrelik tünel buldu.
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı'nda devam eden çalışmalar sırasında bir tünel bulundu.

Sarıyer&#x27;de bulunan Rumeli Hisarı&#x27;nda devam eden çalışmalar sırasında bir tünel bulundu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı'nda devam eden çalışmalar sırasında bir tünel bulundu.

© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Hisarda restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiği şantiyede basın açıklaması yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin 125 metre uzunluğunda ve yer yer 1-1,5 metre ile 3-4 metreye ulaşan yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

Hisarda restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiği şantiyede basın açıklaması yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin 125 metre uzunluğunda ve yer yer 1-1,5 metre ile 3-4 metreye ulaşan yüksekliğe sahip olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Hisarda restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiği şantiyede basın açıklaması yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin 125 metre uzunluğunda ve yer yer 1-1,5 metre ile 3-4 metreye ulaşan yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ifade eden Polat, farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini de vurguladı.

Tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ifade eden Polat, farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini de vurguladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ifade eden Polat, farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini de vurguladı.

© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, "Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, &quot;Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, "Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı.

© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Halk arasında İstanbul'daki yer altı geçitlerinin sıkça konuşulduğunu anımsatan Polat, bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının bulunduğunu bilimsel olarak da ortaya koyduklarını belirtti.

Halk arasında İstanbul&#x27;daki yer altı geçitlerinin sıkça konuşulduğunu anımsatan Polat, bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının bulunduğunu bilimsel olarak da ortaya koyduklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-

Halk arasında İstanbul'daki yer altı geçitlerinin sıkça konuşulduğunu anımsatan Polat, bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının bulunduğunu bilimsel olarak da ortaya koyduklarını belirtti.

Polat, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tüneli ziyarete açacaklarını söyledi.
Öte yandan, Rumeli Hisarı'nda Prof. Dr. Can Şakir Binan, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Erol Gürdal'ın da aralarında yer aldığı Bilim Kurulunca onaylı projede, hisar için konservasyon ve bakım çalışmalarını içeren bir restorasyon süreci yürütüldüğü belirtildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli isimleri Çandarlı Halil Paşa, Zağanos Paşa ve Saruca Paşa ile anılan üç kulenin de ziyarete açılması planlanıyor.
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