https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/uefa-avrupa-konferans-liginde-sampiyon-olympiakos-1084329153.html
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta İtalya'nın Fiorentina takımını uzatmada 1-0 yenerek... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T01:10+0300
2024-05-30T01:10+0300
2024-05-30T01:11+0300
spor
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
olympiakos
olympiakos futbol takımı
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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisine kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı. Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0 Başkent Atina'da oynanan finalde kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/-fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1081705852.html
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uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, olympiakos, olympiakos futbol takımı
uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, olympiakos, olympiakos futbol takımı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos
01:10 30.05.2024 (güncellendi: 01:11 30.05.2024)
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta İtalya'nın Fiorentina takımını uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisine kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı. Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0
Başkent Atina'da oynanan finalde kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.
Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.