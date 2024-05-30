https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rusya-artan-oranli-gelir-vergi-sistemine-hazirlaniyor-1084323746.html
Rusya, artan oranlı gelir vergi sistemine hazırlanıyor
Rusya, artan oranlı gelir vergi sistemine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'da yeni artan oranlı gelir vergisi sisteminin yürürlüğe girmesi bekleniyor. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:10+0300
2024-05-30T09:10+0300
2024-05-30T09:10+0300
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rusya maliye bakanlığı
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Hükümetin yasa tasarısı faaliyetleri komisyonu, Maliye Bakanlığı’nın vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerini onayladı. Maliye Bakanlığı tarafından gelir vergisinde teklif edilen artan tarife önerisi beş basamaklı olup çeşitli gelir sahibi vatandaş grupları için yüzde 13'ten yüzde 22'ye kadar vergi oranının uygulanmasını öngörüyor. Artan oranlı gelir vergi sisteminin uygulandığı ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, vergi, rusya maliye bakanlığı, инфографика
infografik, rusya, vergi, rusya maliye bakanlığı, инфографика
Rusya, artan oranlı gelir vergi sistemine hazırlanıyor
Rusya'da yeni artan oranlı gelir vergisi sisteminin yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Hükümetin yasa tasarısı faaliyetleri komisyonu, Maliye Bakanlığı’nın vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerini onayladı. Maliye Bakanlığı tarafından gelir vergisinde teklif edilen artan tarife önerisi beş basamaklı olup çeşitli gelir sahibi vatandaş grupları için yüzde 13'ten yüzde 22'ye kadar vergi oranının uygulanmasını öngörüyor.
Artan oranlı gelir vergi sisteminin uygulandığı ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.