https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rusya-artan-oranli-gelir-vergi-sistemine-hazirlaniyor-1084323746.html

Rusya, artan oranlı gelir vergi sistemine hazırlanıyor

Rusya, artan oranlı gelir vergi sistemine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'da yeni artan oranlı gelir vergisi sisteminin yürürlüğe girmesi bekleniyor. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:10+0300

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rusya maliye bakanlığı

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Hükümetin yasa tasarısı faaliyetleri komisyonu, Maliye Bakanlığı’nın vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerini onayladı. Maliye Bakanlığı tarafından gelir vergisinde teklif edilen artan tarife önerisi beş basamaklı olup çeşitli gelir sahibi vatandaş grupları için yüzde 13'ten yüzde 22'ye kadar vergi oranının uygulanmasını öngörüyor. Artan oranlı gelir vergi sisteminin uygulandığı ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.

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