https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-buyukelci-yerhov-ile-kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-bir-araya-geldi-1084342785.html

Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi

Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir araya geldi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T11:42+0300

2024-05-30T11:42+0300

2024-05-30T11:42+0300

türkiye

rusya

türkiye

rusya ankara büyükelçliği

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

mehmet nuri ersoy

kültür ve turizm bakanlığı

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29 Mayıs’ta Bakan Ersoy’un Rus Büyükelçi Yerhov’u makamında ağırladığı görüşmede, tarafların, turizm ve kültür alanında Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kultur-ve-turizm-bakanligi-acikladi-turkiyeye-yilin-ilk-4-ayinda-12-milyonu-askin-ziyaretci-1084164135.html

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