https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-buyukelci-yerhov-ile-kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-bir-araya-geldi-1084342785.html
Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi
Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir araya geldi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:42+0300
2024-05-30T11:42+0300
2024-05-30T11:42+0300
türkiye
rusya
türkiye
rusya ankara büyükelçliği
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
mehmet nuri ersoy
kültür ve turizm bakanlığı
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29 Mayıs’ta Bakan Ersoy’un Rus Büyükelçi Yerhov’u makamında ağırladığı görüşmede, tarafların, turizm ve kültür alanında Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kultur-ve-turizm-bakanligi-acikladi-turkiyeye-yilin-ilk-4-ayinda-12-milyonu-askin-ziyaretci-1084164135.html
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rusya, türkiye, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı
rusya, türkiye, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı
Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir araya geldi.
29 Mayıs’ta Bakan Ersoy’un Rus Büyükelçi Yerhov’u makamında ağırladığı görüşmede, tarafların, turizm ve kültür alanında Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.