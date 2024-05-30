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Putin’den 'daha fazla çocuk yapın' mesajı
Putin’den 'daha fazla çocuk yapın' mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok çocuk sahibi olmanın ülke için bir norm haline gelmesi gerektiğinin altını çizerken, devletin de ilkeyi desteklemek... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T14:35+0300
2024-05-30T14:35+0300
dünya
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aile
vladimir putin
çocuk
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1 Haziran’da kutlanacak Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla Rusya’daki çok çocuklu ailelerle bir araya gelen Rus lider, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ebeveynler için çocuklar eşsiz bir mutluluktur, belki de bir insan için en önemli şeydir” derken, çok çocuklu ailelerin sahip olduğu hayat tutkusunun yetişkin yaşama yeni başlayan başlayan gençlere de ilham verdiğini vurguladı.Putin, ”Üç ya da daha fazla çocuklu bir aile kesinlikle bizim için bir norm, doğal bir yaşam biçimi haline gelmelidir. Biz de bu yönde ilerliyoruz” dedi.Uluslararası Çocuk Günü fikri ilk kez, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansından sonra ortaya atılmış, 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu konferansta çocukların korunmasına yönelik Cenevre Bildirgesi kabul edilmişti.Evrensel bir gün olarak kabul edilen Dünya Çocuk Günü, Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu Kongresi'nin Kasım 1949'da aldığı bir kararla Fransa'nın başkenti Paris'te ilan edilirken, ilk kez 1950 yılında kutlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/putin-genis-aileleri-ulkenin-belkemigi-olarak-nitelendirdi-1079957179.html
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rusya, aile, vladimir putin, çocuk, nüfus, genç nüfus
rusya, aile, vladimir putin, çocuk, nüfus, genç nüfus

Putin’den 'daha fazla çocuk yapın' mesajı

14:35 30.05.2024
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok çocuk sahibi olmanın ülke için bir norm haline gelmesi gerektiğinin altını çizerken, devletin de ilkeyi desteklemek için emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
1 Haziran’da kutlanacak Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla Rusya’daki çok çocuklu ailelerle bir araya gelen Rus lider, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ebeveynler için çocuklar eşsiz bir mutluluktur, belki de bir insan için en önemli şeydir” derken, çok çocuklu ailelerin sahip olduğu hayat tutkusunun yetişkin yaşama yeni başlayan başlayan gençlere de ilham verdiğini vurguladı.
Putin,Üç ya da daha fazla çocuklu bir aile kesinlikle bizim için bir norm, doğal bir yaşam biçimi haline gelmelidir. Biz de bu yönde ilerliyoruz” dedi.
Uluslararası Çocuk Günü fikri ilk kez, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansından sonra ortaya atılmış, 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu konferansta çocukların korunmasına yönelik Cenevre Bildirgesi kabul edilmişti.
Evrensel bir gün olarak kabul edilen Dünya Çocuk Günü, Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu Kongresi'nin Kasım 1949'da aldığı bir kararla Fransa'nın başkenti Paris'te ilan edilirken, ilk kez 1950 yılında kutlanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
DÜNYA
Putin geniş aileleri ülkenin belkemiği olarak nitelendirdi
23 Ocak, 17:29
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