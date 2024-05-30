Moskova'da 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı kapılarını açtı
19:16 30.05.2024 (güncellendi: 22:11 30.05.2024)
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Rusya'nın başkenti Moskova'da kapılarını açan 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı'nda 200'den fazla araç ve teçhizat görücüye çıkarıldı. 1 Haziran'a kadar sürecek fuar kapsamında çeşitli spor ve iş etkinlikleri, yerli üreticiler tarafından geliştirilen araçların tanıtımları yapılacak.
Bu yılki fuarın özelliği, BRICS+ üye ülkelerinin temsilcileriyle yapılacak ortak tatbikatlar. Fuarın ilk gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinMoskova bölgesindeki Patriot Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı'na katılan askerler
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Moskova bölgesindeki Patriot Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı'na katılan askerler
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Fuarda görücüye çıkan MBPV-37 İHA'sı
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Fuarda sergilenen sualtı hipersonik planör
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Uran arama kurtarma aracı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Uran arama kurtarma aracı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinFuar kapsamında sergilenen yangın söndürme araçları
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Fuar kapsamında sergilenen yangın söndürme araçları
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRHM-8 radyasyon, kimyasal ve biyolojik keşif aracı
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RHM-8 radyasyon, kimyasal ve biyolojik keşif aracı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarından gösteri performansı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarından gösteri performansı
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Fuarda sergilenen donanım