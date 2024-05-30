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Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
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Moskova'da 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı kapılarını açtı
Moskova'da 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı kapılarını açtı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da kapılarını açan 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı'nda 200'den fazla araç ve teçhizat görücüye çıkarıldı. 1 Haziran'a kadar... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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Bu yılki fuarın özelliği, BRICS+ üye ülkelerinin temsilcileriyle yapılacak ortak tatbikatlar. Fuarın ilk gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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фото, rusya, fuar, güvenlik, moskova

Moskova'da 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı kapılarını açtı

19:16 30.05.2024 (güncellendi: 22:11 30.05.2024)
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Rusya'nın başkenti Moskova'da kapılarını açan 15. Uluslararası Kapsamlı Güvenlik Fuarı'nda 200'den fazla araç ve teçhizat görücüye çıkarıldı. 1 Haziran'a kadar sürecek fuar kapsamında çeşitli spor ve iş etkinlikleri, yerli üreticiler tarafından geliştirilen araçların tanıtımları yapılacak.
Bu yılki fuarın özelliği, BRICS+ üye ülkelerinin temsilcileriyle yapılacak ortak tatbikatlar. Fuarın ilk gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinMoskova bölgesindeki Patriot Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı'na katılan askerler
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Moskova bölgesindeki Patriot Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı'na katılan askerler
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinFuarda görücüye çıkan MBPV-37 İHA'sı
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Fuarda görücüye çıkan MBPV-37 İHA'sı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinFuarda sergilenen sualtı hipersonik planör
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Fuarda sergilenen sualtı hipersonik planör
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Uran arama kurtarma aracı
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Uran arama kurtarma aracı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinFuar kapsamında sergilenen yangın söndürme araçları
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Fuar kapsamında sergilenen yangın söndürme araçları
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRHM-8 radyasyon, kimyasal ve biyolojik keşif aracı
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
RHM-8 radyasyon, kimyasal ve biyolojik keşif aracı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarından gösteri performansı
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Multimedya arşivine gidin
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarından gösteri performansı
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinFuarda sergilenen donanım
Moskova bölgesinde 15. Kapsamlı Güvenlik Fuarı açıldı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Multimedya arşivine gidin
Fuarda sergilenen donanım
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