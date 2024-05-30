https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kripto-varlik-duzenlemesi-komisyonda-kabul-edildi-1084354399.html
Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Sputnik Türkiye
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T16:38+0300
2024-05-30T16:38+0300
2024-05-30T16:38+0300
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son dakika
Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Ayrıntılar geliyor
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.