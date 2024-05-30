İletişim Başkanlığı'ndan 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına ilişkin açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir.