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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
olağan genel kurul
seçim
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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/fenerbahcenin-olagan-secimli-genel-kurul-toplantisi-ertelendi--1084361766.html
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fenerbahçe, olağan genel kurul, seçim
fenerbahçe, olağan genel kurul, seçim

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi

19:40 30.05.2024 (güncellendi: 19:41 30.05.2024)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN-Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN-
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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
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