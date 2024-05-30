Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi

© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN- Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı.