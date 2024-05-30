https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/fenerbahcenin-olagan-secimli-genel-kurul-toplantisi-ertelendi--1084361766.html
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T19:40+0300
2024-05-30T19:40+0300
2024-05-30T19:41+0300
spor
fenerbahçe
olağan genel kurul
seçim
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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/fenerbahcenin-olagan-secimli-genel-kurul-toplantisi-ertelendi--1084361766.html
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fenerbahçe, olağan genel kurul, seçim
fenerbahçe, olağan genel kurul, seçim
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi
19:40 30.05.2024 (güncellendi: 19:41 30.05.2024)
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.