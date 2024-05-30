https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/besiktastaki-gece-kulubu-yangini-icin-iddianame-hazirlandi-1084349967.html

Beşiktaş’taki gece kulübü yangını için iddianame hazırlandı: 22.5 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş’taki gece kulübü yangını için iddianame hazırlandı: 22.5 yıla kadar hapis istemi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T14:16+0300

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Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/besiktasta-29-kisinin-oldugu-gece-kulubu-yanginiyla-ilgili-yeni-gelisme-sorusturma-izni-verildi-1083896318.html

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