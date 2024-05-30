https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/anket-sonuclari-aciklandi-bu-hafta-sonu-secim-olsa-hangi-siyasi-parti-kazanir-1084347175.html

Çarpıcı anket sonuçları açıklandı: Bu hafta sonu seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?

Çarpıcı anket sonuçları açıklandı: Bu hafta sonu seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?

Sputnik Türkiye

Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre bu pazar günü seçim olsa CHP 1. parti olarak çıkıyor. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T13:10+0300

2024-05-30T13:10+0300

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24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve cevap vermeyenlerin yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/3-ilce-ve-4-beldede-bu-hafta-sonu-secim-var-50-binden-fazla-secmen-sandiga-gidecek-1084341164.html

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