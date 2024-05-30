https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/anket-sonuclari-aciklandi-bu-hafta-sonu-secim-olsa-hangi-siyasi-parti-kazanir-1084347175.html
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı: Bu hafta sonu seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı: Bu hafta sonu seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
Sputnik Türkiye
Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre bu pazar günü seçim olsa CHP 1. parti olarak çıkıyor. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T13:10+0300
2024-05-30T13:10+0300
2024-05-30T13:15+0300
politika
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seçim anketi
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ak parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye işçi partisi
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24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve cevap vermeyenlerin yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle şekillendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/3-ilce-ve-4-beldede-bu-hafta-sonu-secim-var-50-binden-fazla-secmen-sandiga-gidecek-1084341164.html
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Çarpıcı anket sonuçları açıklandı: Bu hafta sonu seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
13:10 30.05.2024 (güncellendi: 13:15 30.05.2024)
Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre bu pazar günü seçim olsa CHP 1. parti olarak çıkıyor.
24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve cevap vermeyenlerin yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle şekillendi:
Cumhuriyet Halk Partisi-
yüzde 31.5
Milliyetçi Hareket Partisi-
yüzde 10.1
Türkiye İşçi Partisi-
yüzde 1.6