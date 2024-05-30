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AK Parti'den İYİ Parti'ye ziyaret
AK Parti'den İYİ Parti'ye ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sahipsiz hayvan sorununa ilişkin, "Son derece hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T16:02+0300
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekillerinden oluşan AK Parti heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti.AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Güler, Dervişoğlu ile geçmişte uzun bir çalışma dönemi geçirdiklerini hatırlattı. Dervişoğlu'nun Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğine, titiz çalışmalarına şahit olduklarını belirten Güler, "Geçmiş dönemlerde, bizlere katkı sağlayacak konularda önemli destekleri oldu. İnşallah bundan sonra da yakın işbirliği ve diyaloğu, gerek komisyon çalışmalarımızda gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda devam ettireceğiz. Kendisinin bu konudaki birikiminden ve tecrübesinden her zaman faydalanmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.Dervişoğlu: Meclis çalışmalarını konuştukİYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki dönem TBMM grup başkanvekilliği görevinde bulunduğunu anımsatan Dervişoğlu, bu süreçte gerek iktidar partisiyle gerekse muhalefet partileriyle Meclis çalışmalarının doğru yürütülmesine katkı sağlamaya gayret sarf ettiğini söyledi.Türkiye'nin önemli meseleleri olduğunu belirten Dervişoğlu, meselelerin çözüm yerinin de TBMM olduğunun altını çizdi. TBMM'deki çalışmaların, TBMM geleneklerine uygun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:'Cumhurbaşkanı ile görüşme konusunu konuşmadık'Bütün partilere Meclis çalışmalarında başarılar dileyen Dervişoğlu, parti liderlerinin Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.Grup başkanvekiliyken önemli günlerde, önemli kanun görüşmeleri sırasında 'liderler neden Meclis'te yok' diye grup başkanvekilleriyle tartıştığını hatırlatan Dervişoğlu, "Ben o dönemki eleştirileri de dikkate alarak, mümkün olduğu kadar Meclis'te bulunmaya gayret sarf edeceğim. Bu mesai arkadaşlığı da devam edecek." dedi.Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin bir randevu belirleme durumu oldu mu?" sorusuna Dervişoğlu, "Onu hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün 'Görüşmememiz için bir neden yok' dedi ama bugün onu hiç konuşmadık." yanıtını verdi.Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünün sorulması üzerine Dervişoğlu, görüşlerini dün grup toplantısında ifade ettiğini söyledi. Dervişoğlu, şöyle devam etti:Yeni anayasa konusunun gündeme gelip gelmediğine yönelik bir soru üzerine Dervişoğlu, bu konuyu konuşmadıklarını söyledi. Dervişoğlu, "Meclis, gündemine hakimdir, onun dışına çıkmadık." dedi.
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müsavat dervişoğlu, iyi parti, ak parti
müsavat dervişoğlu, iyi parti, ak parti

AK Parti'den İYİ Parti'ye ziyaret

16:02 30.05.2024
© AA / Harun ÖzalpAK Parti'den İYİ Parti'ye ziyaret
AK Parti'den İYİ Parti'ye ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AA / Harun Özalp
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sahipsiz hayvan sorununa ilişkin, "Son derece hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma yapmaları da gerekiyor. Çünkü toplumsal, sosyal bir mesele." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekillerinden oluşan AK Parti heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti.
AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Güler, Dervişoğlu ile geçmişte uzun bir çalışma dönemi geçirdiklerini hatırlattı. Dervişoğlu'nun Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğine, titiz çalışmalarına şahit olduklarını belirten Güler, "Geçmiş dönemlerde, bizlere katkı sağlayacak konularda önemli destekleri oldu. İnşallah bundan sonra da yakın işbirliği ve diyaloğu, gerek komisyon çalışmalarımızda gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda devam ettireceğiz. Kendisinin bu konudaki birikiminden ve tecrübesinden her zaman faydalanmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu: Meclis çalışmalarını konuştuk

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki dönem TBMM grup başkanvekilliği görevinde bulunduğunu anımsatan Dervişoğlu, bu süreçte gerek iktidar partisiyle gerekse muhalefet partileriyle Meclis çalışmalarının doğru yürütülmesine katkı sağlamaya gayret sarf ettiğini söyledi.
Türkiye'nin önemli meseleleri olduğunu belirten Dervişoğlu, meselelerin çözüm yerinin de TBMM olduğunun altını çizdi. TBMM'deki çalışmaların, TBMM geleneklerine uygun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:
"Meclis'te görev yapan arkadaşlarımız öncelikle bu geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Bu yönüyle bakıldığında aramızda bir mesai arkadaşlığı hukuku da olduğu için, sağladıkları katkı için de çok teşekkür ederim. Bu ziyaret mutat bir ziyaret, Meclis çalışmalarını konuştuk. Benim genel başkan seçilmemle ilgili iyi dileklerini ve temennilerini ifade ettiler. Ben de bu ziyaretten ne kadar memnun olduğumu sizlerle paylaşmış oluyorum."

'Cumhurbaşkanı ile görüşme konusunu konuşmadık'

Bütün partilere Meclis çalışmalarında başarılar dileyen Dervişoğlu, parti liderlerinin Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Grup başkanvekiliyken önemli günlerde, önemli kanun görüşmeleri sırasında 'liderler neden Meclis'te yok' diye grup başkanvekilleriyle tartıştığını hatırlatan Dervişoğlu, "Ben o dönemki eleştirileri de dikkate alarak, mümkün olduğu kadar Meclis'te bulunmaya gayret sarf edeceğim. Bu mesai arkadaşlığı da devam edecek." dedi.
Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin bir randevu belirleme durumu oldu mu?" sorusuna Dervişoğlu, "Onu hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün 'Görüşmememiz için bir neden yok' dedi ama bugün onu hiç konuşmadık." yanıtını verdi.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünün sorulması üzerine Dervişoğlu, görüşlerini dün grup toplantısında ifade ettiğini söyledi. Dervişoğlu, şöyle devam etti:
"Bugün onu da konuştuk. Son derece hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma yapmaları da gerekiyor. Çünkü toplumsal, sosyal bir mesele. Kimin nereden baktığı da belli olmayan bir mesele. Dolayısıyla ortak aklı devreye sokarak bir çözüm bulunması lazım. Onun içinde parlamentoda hem komisyonda hem Genel Kurulda görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak ifade edeceğiz."
Yeni anayasa konusunun gündeme gelip gelmediğine yönelik bir soru üzerine Dervişoğlu, bu konuyu konuşmadıklarını söyledi. Dervişoğlu, "Meclis, gündemine hakimdir, onun dışına çıkmadık." dedi.
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