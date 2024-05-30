https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ak-partide-yeni-reform-dalgasi-efkan-ala-hangi-alanlarda-gerceklesecegini-acikladi-1084336813.html

AK Parti’de yeni reform dalgası: Efkan Ala hangi alanlarda gerçekleşeceğini açıkladı

AK Parti’de yeni reform dalgası: Efkan Ala hangi alanlarda gerçekleşeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz”... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T10:08+0300

2024-05-30T10:08+0300

2024-05-30T10:08+0300

türkiye

ak parti

efkan ala

recep tayyip erdoğan

reform

yenilik

kopenhag

kopenhag kriterleri

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AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı, ince işçilik gerektiren reform sürecini başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" sözünden hareketle AK Parti'nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti.Sabah gazetesinin haberine göre Ala, Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye’nin yararına reformların da hayata geçirileceğini belirterek özetle şu açıklamayı yaptı:Vergi-vatandaş ilişkisiHangi alanlar var?Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, "Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ak-partinin-kamp-programi-belli-oldu-1084322714.html

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ak parti, efkan ala, recep tayyip erdoğan, reform, yenilik, kopenhag, kopenhag kriterleri