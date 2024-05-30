AK Parti’de yeni reform dalgası: Efkan Ala hangi alanlarda gerçekleşeceğini açıkladı
© AAAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katıldı. Efkan Ala programda konuşma yaptı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözünden hareketle 2028’e kadar tamamlanacak yeni bir reform hazırlığı yaptıklarını söyledi.
AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı, ince işçilik gerektiren reform sürecini başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" sözünden hareketle AK Parti'nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti.
Sabah gazetesinin haberine göre Ala, Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye’nin yararına reformların da hayata geçirileceğini belirterek özetle şu açıklamayı yaptı:
“Reformlar birçok alanda yapılacak. Eş zamanlı, çok alanlı, ince işçilik gerektiren reformlar olacak. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanmalı. Önümüzdeki 4 yılı reformlar için fırsat dönemi olarak görüyoruz. İlk yıl altın, ikinci yıl gümüş, üçüncü ve dördüncü yıllar da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Partideki birimlere ve bakanlıklara tek tek görev verildi."
Vergi-vatandaş ilişkisi
"Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliği artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak. Vatandaş en çok nelerden şikâyet etmiş? Ombudsmanlığımızdan CİMER’e kadar tüm bunları sorduk. Yapısal reformlar, yapısal dönüşümü sağlayacak. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar gelecek. Türkiye’nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var. Yapmamız gereken piyasada öngörülebilirlik yaratmak, bunu da yeni anayasa yaparak sağlayacağız.”
Hangi alanlar var?
Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, "Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak" diye konuştu.