https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/tarihci-prof-dr-ozlem-kumrular-hayatini-kaybetti-1084326871.html

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Özlem Kumrular, 50 yaşında hayatını kaybetti. Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi romanlarıyla da bilinen Özlem... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T22:54+0300

2024-05-29T22:54+0300

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yaşam

vefat

tarihçi

ölüm

özlem kumrular

isviçre

trafik kazası

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Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamını yitirdi. Özlem Kumrular'ın ölüm haberini Doğan Kitap duyurdu. Geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kumrular tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Özlem Kumrular kimdir?Özlem Kumrular İstanbul'da 1974 yılında dünyaya geldi. Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde yaptı.Kumrular, Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra Muhteşem Süleyman, Zaman Treni ve Sultanın Mutfağı gibi eserlere imza attı.

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isviçre

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