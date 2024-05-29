https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/tarihci-prof-dr-ozlem-kumrular-hayatini-kaybetti-1084326871.html
Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti
Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Özlem Kumrular, 50 yaşında hayatını kaybetti. Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi romanlarıyla da bilinen Özlem... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T22:54+0300
2024-05-29T22:54+0300
2024-05-29T22:54+0300
yaşam
vefat
tarihçi
ölüm
özlem kumrular
isviçre
trafik kazası
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Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamını yitirdi. Özlem Kumrular'ın ölüm haberini Doğan Kitap duyurdu. Geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kumrular tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Özlem Kumrular kimdir?Özlem Kumrular İstanbul'da 1974 yılında dünyaya geldi. Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde yaptı.Kumrular, Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra Muhteşem Süleyman, Zaman Treni ve Sultanın Mutfağı gibi eserlere imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html
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özlem kumrular neden öldü, özlem kumrular öldü mü, özlem kumrular kim, özlem kumrular kitapları
Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti
Prof. Dr. Özlem Kumrular, 50 yaşında hayatını kaybetti. Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi romanlarıyla da bilinen Özlem Kumrular'ın neden öldüğü ise merak konusu oldu.
Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamını yitirdi. Özlem Kumrular'ın ölüm haberini Doğan Kitap duyurdu.
Geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kumrular tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özlem Kumrular İstanbul'da 1974 yılında dünyaya geldi. Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde yaptı.
Kumrular, Kösem Sultan ve Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra Muhteşem Süleyman, Zaman Treni ve Sultanın Mutfağı gibi eserlere imza attı.