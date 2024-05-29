https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sakaryada-ulku-ocaklari-baskani-cikan-silahli-kavgada-yaralandi-1084296286.html
Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı
Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T01:58+0300
2024-05-29T01:58+0300
2024-05-29T01:58+0300
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sakarya
sapanca
silahlı kavga
ülkü ocakları
ülkü ocakları
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki ocak başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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sakarya, sapanca, silahlı kavga, ülkü ocakları, ülkü ocakları
sakarya, sapanca, silahlı kavga, ülkü ocakları, ülkü ocakları
Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki ocak başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti.
Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.