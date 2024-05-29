https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sakaryada-ulku-ocaklari-baskani-cikan-silahli-kavgada-yaralandi-1084296286.html

Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı

Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı çıkan silahlı kavgada yaralandı

Sputnik Türkiye

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T01:58+0300

2024-05-29T01:58+0300

2024-05-29T01:58+0300

türkiye

sakarya

sapanca

silahlı kavga

ülkü ocakları

ülkü ocakları

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki ocak başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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sakarya

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sakarya, sapanca, silahlı kavga, ülkü ocakları, ülkü ocakları