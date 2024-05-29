https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sahte-ilanla-dolandiricilik-1-milyon-tl--1084325675.html

Sahte ilanla dolandırıcılık: 1 milyon TL

Sahte ilanla dolandırıcılık: 1 milyon TL

Sputnik Türkiye

E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek, müşterilerden kapora ve nakliye bedeli adı altında para alan 2 şüpheli operasyonla yakalandı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T22:34+0300

2024-05-29T22:34+0300

2024-05-29T22:34+0300

türkiye

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

ilan

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Dolandırıcılar, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanların satışıyla ilgili müşteriler ile çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişim kurdu. Güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak müşterilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle para alan şahıslar polis ekiplerinin radarına takıldı. Aynı yöntemle birçok müşteri dolandırılırken şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şahıslardan H.U.'nun 41 ayrı dosyadan, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyadan nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması bulunduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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