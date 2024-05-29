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Olcay Kılavuz görevinden alındı
Olcay Kılavuz görevinden alındı
Sputnik Türkiye
Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alındı. Kılavuz'un görevden alınma nedeni ise partinin haberi olmadan Sinan Ateş... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:30+0300
2024-05-29T09:31+0300
politika
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MHP'de görevden alma yaşandı.Edinilen bilgiye göre bu kararın nedeni, Olcay Kılavuz'un MHP yönetiminin haberi olmadan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu belirtildi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Kılavuz, 2018 seçimlerinde Mersin milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili olamamıştı.Kılavuz, daha sonra MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışmanı olarak görevlendirilmişti.
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Olcay Kılavuz görevinden alındı

09:30 29.05.2024 (güncellendi: 09:31 29.05.2024)
© AAÜlkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
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Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alındı. Kılavuz'un görevden alınma nedeni ise partinin haberi olmadan Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu iddia edildi.
MHP'de görevden alma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bu kararın nedeni, Olcay Kılavuz'un MHP yönetiminin haberi olmadan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu belirtildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Kılavuz, 2018 seçimlerinde Mersin milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili olamamıştı.

Kılavuz, daha sonra MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışmanı olarak görevlendirilmişti.
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