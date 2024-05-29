https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/olcay-kilavuz-gorevinden-alindi-1084301622.html
Olcay Kılavuz görevinden alındı
Olcay Kılavuz görevinden alındı
Sputnik Türkiye
Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alındı. Kılavuz'un görevden alınma nedeni ise partinin haberi olmadan Sinan Ateş... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:30+0300
2024-05-29T09:30+0300
2024-05-29T09:31+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
olcay kılavuz
görevden alma
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MHP'de görevden alma yaşandı.Edinilen bilgiye göre bu kararın nedeni, Olcay Kılavuz'un MHP yönetiminin haberi olmadan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu belirtildi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Kılavuz, 2018 seçimlerinde Mersin milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili olamamıştı.Kılavuz, daha sonra MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışmanı olarak görevlendirilmişti.
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Olcay Kılavuz görevinden alındı
09:30 29.05.2024 (güncellendi: 09:31 29.05.2024)
Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alındı. Kılavuz'un görevden alınma nedeni ise partinin haberi olmadan Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu iddia edildi.
MHP'de görevden alma yaşandı.
Edinilen bilgiye göre bu kararın nedeni, Olcay Kılavuz'un MHP yönetiminin haberi olmadan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu belirtildi.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Kılavuz, 2018 seçimlerinde Mersin milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili olamamıştı.
Kılavuz, daha sonra MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışmanı olarak görevlendirilmişti.