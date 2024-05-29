https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/olcay-kilavuz-gorevinden-alindi-1084301622.html

Olcay Kılavuz görevinden alındı

Olcay Kılavuz görevinden alındı

Sputnik Türkiye

Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alındı. Kılavuz'un görevden alınma nedeni ise partinin haberi olmadan Sinan Ateş... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T09:30+0300

2024-05-29T09:30+0300

2024-05-29T09:31+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

olcay kılavuz

görevden alma

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MHP'de görevden alma yaşandı.Edinilen bilgiye göre bu kararın nedeni, Olcay Kılavuz'un MHP yönetiminin haberi olmadan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin verdiği röportaj olduğu belirtildi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Kılavuz, 2018 seçimlerinde Mersin milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili olamamıştı.Kılavuz, daha sonra MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışmanı olarak görevlendirilmişti.

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