https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/julide-kuraldan-kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1084324121.html
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Jülide Kural, Kadir İnanır'ın rahatsızlığına ilişkin Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T20:08+0300
2024-05-29T20:08+0300
2024-05-29T20:10+0300
türkiye
kadir inanır
jülide kural
sağlık durumu
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Bir süredir fizik tedavisi alan usta oyuncu Kadir İnanır'ın kontrolleri için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne gittiği bildirildi.Oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İnanır'ın, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html
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kadir inanır, jülide kural, sağlık durumu
kadir inanır, jülide kural, sağlık durumu
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
20:08 29.05.2024 (güncellendi: 20:10 29.05.2024)
Jülide Kural, Kadir İnanır'ın rahatsızlığına ilişkin Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Bir süredir fizik tedavisi alan usta oyuncu Kadir İnanır'ın kontrolleri için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne gittiği bildirildi.
Oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İnanır'ın, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.
Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:
"Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."