https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/erbakan-belediye-baskanligi-ticaret-makami-degil-ibadet-makamidir-1084325562.html

Erbakan: Belediye başkanlığı ticaret makamı değil, ibadet makamıdır

Erbakan: Belediye başkanlığı ticaret makamı değil, ibadet makamıdır

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Ahlaklı, dürüst ve adil bir şekilde yapıldığı takdirde millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı makamı en... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T21:53+0300

2024-05-29T21:53+0300

2024-05-29T21:53+0300

politika

fatih erbakan

belediyecilik

ibadet

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında Sivas'a geldi. Bir dizi programların ardından belediye başkanlığını kazandıkları Gemerek ilçesini ziyaret eden Erbakan açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlığı makamının ticaret makamı olmadığını, bir ibadet makamı olduğunu söyleyen Erbakan, "Gemerek ilçemizde ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasının mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ahlaklı belediyecilik demek 89 ve 94'te Milli Görüş belediyeciliğinde uygulanan o ahlakın, o anlayışın, o ruhun yeniden belediyelerde hakim olması demektir. Bir defa adaletin hakim olması demektir. Milletin derdiyle dertlenen belediye başkanı ve belediye olması demektir. Bereketin hakim olması yani belediyelerin borç ve faizden kurtarılıp denk bütçenin gerçekleştirilmesi demektir. Belediyenin hizmet üretmesi, milletin derdine derman olması demektir. Bu hizmetlerin ne olduğunu 89 ve 94’te Milli Görüş belediyeciliği döneminde milletimiz çok iyi gördü. Sivas'ta daha 89’da Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştı ve bu hizmetlere yakinen şahit oldu. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, belediye başkanlığı makamının bir ticaret makamı değil, bir ibadet makamı olduğunun bilincinde olunması demek. Yani yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ve haksızlığın olmadığı, israfın, lüksün, şatafatın olmadığı bir belediye yönetimi" diye konuştu. Yeniden Refahlı belediye başkanlarının dürüst, ahlaklı bir şekilde hizmet yapacağına değinen Erbakan şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ak-partinin-kamp-programi-belli-oldu-1084322714.html

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fatih erbakan, belediyecilik, ibadet