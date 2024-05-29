https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/enerji-bakani-bayraktar-nukleer-santraller-icin-son-imzalar-atilana-kadar-her-denklem-gundemde--1084317150.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Nükleer santraller için son imzalar atılana kadar her denklem gündemde
Enerji Bakanı Bayraktar: Nükleer santraller için son imzalar atılana kadar her denklem gündemde
Sputnik Türkiye
Çin ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Trakya’da yapımı planlanan nükleer enerji santraline yönelik Çin ile görüşmeler... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T15:41+0300
2024-05-29T15:41+0300
2024-05-29T15:41+0300
ekonomi
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
nükleer
nükleer enerji
nükleer enerji
akkuyu nükleer enerji santrali
santral
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Çin ziyaretinde konuşan Bakan Alparslan Bayraktar Çin ile nükleer alanda iş birliğinin 2016'ya dayandığını kaydederek “Çinli bir firma ile iş birliği anlaşması imzalamıştık. O tarihten bu yana önemli tüketim bölgelerimizden biri olan Trakya'da 4 nükleer reaktör inşa etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Artık önümüzde daha sağlam bir yol haritası var ve umarım bu şirketle tüm bu görüşmeleri sonuçlandırabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.'Son imza atılana kadar görüşmeler devam'Konuya ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Son imzalar atılana kadar tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin’in yanı sıra Güney Kore ve Rusya ile de görüşmelerimiz sürüyor. Son imzalar atılana kadar tüm alternatifler masada, tüm taraflar ile görüşmelerimiz sürdüreceğiz” yanıtını verdi.Teknoloji ve maliyet değerlendirilmesi yapılıyorTürkiye Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin maliyet ve teknoloji alternatiflerini değerlendiriyor. Kurulacak olan santraller için en son teknolojinin en uygun maliyet ile kullanılması hedeflenecek. Aynı zamanda teknoloji transferi konusu da Türkiye’nin öncelikleri arasında.Yarım yüzyıllık süreçTürkiye enerji üretimi için nükleer teknolojiden yararlanmayı 1970’li yılların başında gündemine aldı. Yaklaşık yarım asır devam eden nükleer santral kurma hayali, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktöründe üretimin başlaması ile gerçek olacak. Türkiye’nin nükleer santral çalışmaları kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230424/50-yildir-gundemdeydi-27-nisanda-uretime-baslaniyor-turkiyenin-nukleer-sureci-1070109732.html
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nükleer santraller nerede kurulacak,nükleer santralleri kim kuracak
nükleer santraller nerede kurulacak,nükleer santralleri kim kuracak
Enerji Bakanı Bayraktar: Nükleer santraller için son imzalar atılana kadar her denklem gündemde
Özel
Çin ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Trakya’da yapımı planlanan nükleer enerji santraline yönelik Çin ile görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı. Bakan Bayraktar son imzalar atılana kadar farklı denklerimin gündemde olduğunu söyledi.
Çin ziyaretinde konuşan Bakan Alparslan Bayraktar Çin ile nükleer alanda iş birliğinin 2016'ya dayandığını kaydederek “Çinli bir firma ile iş birliği anlaşması imzalamıştık. O tarihten bu yana önemli tüketim bölgelerimizden biri olan Trakya'da 4 nükleer reaktör inşa etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Artık önümüzde daha sağlam bir yol haritası var ve umarım bu şirketle tüm bu görüşmeleri sonuçlandırabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
'Son imza atılana kadar görüşmeler devam'
Konuya ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Son imzalar atılana kadar tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin’in yanı sıra Güney Kore ve Rusya ile de görüşmelerimiz sürüyor. Son imzalar atılana kadar tüm alternatifler masada, tüm taraflar ile görüşmelerimiz sürdüreceğiz”
yanıtını verdi.
Teknoloji ve maliyet değerlendirilmesi yapılıyor
Türkiye Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin maliyet ve teknoloji alternatiflerini değerlendiriyor. Kurulacak olan santraller için en son teknolojinin en uygun maliyet ile kullanılması hedeflenecek. Aynı zamanda teknoloji transferi konusu da Türkiye’nin öncelikleri arasında.
Türkiye enerji üretimi için nükleer teknolojiden yararlanmayı 1970’li yılların başında gündemine aldı. Yaklaşık yarım asır devam eden nükleer santral kurma hayali, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktöründe üretimin başlaması ile gerçek olacak. Türkiye’nin nükleer santral çalışmaları kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlenmişti.