https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/egmden-kurban-bayrami-oncesi-uyarilar-hirsizliga-ve-dolandiriciliga-dikkat-1084323708.html

EGM'den Kurban Bayramı öncesi uyarılar: Hırsızlığa ve dolandırıcılığa dikkat

EGM'den Kurban Bayramı öncesi uyarılar: Hırsızlığa ve dolandırıcılığa dikkat

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarılarda bulundu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T20:00+0300

2024-05-29T20:00+0300

2024-05-29T20:00+0300

kurban

kurban

kurban bayramı

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

alışveriş

kurbanlık

internet

internet

internet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072356617_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ff63b793400981505d3de858403d3c4d.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, kurbanlık alışverişinin mümkün olduğunca belediyeler tarafından belirlenmiş hayvan pazarlarından, satış için izin almış ve yer verilen kişilerden yapılması gerektiği belirtildi.İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapılmaması ve satıcı gibi davranan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasının önemi vurgulanan açıklamada, "Satışı yapılan hayvanı görmediğiniz halde, parayı sizden alarak kurbanlık hayvanı ikametinize getireceğini söyleyen kişilere inanmayın" uyarısında bulunuldu.Satıcının verdiği telefon numarasının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:Satıcılar ne yapmalı?Açıklamada, satıcılara da alım satım yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılar yapıldı.Satıcıların alışveriş sırasında aldıkları paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı duyarlı olmaları ve ücretini almadan kurbanlığı kesinlikle teslim etmemeleri gerektiği belirtildi.Özellikle akşam saatlerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması vurgulanan açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20180810/kurbanlik-develer-en-cok-suriyeli-tercih-ediyor-1034690975.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurban alımında nelere dikkat edilmeli, kurban satıcıları ne yapmalı, kurban alıcıları ne yapmalı